Bihar Crime: पटना में आरजेडी नेता राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या

हत्यारों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी : एसपी

RJD Leader Shot Dead In Patna, (आज समाज), पटना: बिहार में चुनावी सरगर्मियों के बीच लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता राजकुमार राय उर्फ अल्लाह राय की हत्या कर दी गई है। वारदात राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर के मुन्नाचक इलाके में बुधवार रात को हुई।

दो अज्ञात लोगों ने मारी गोली

पुलिस के मुताबिक दो अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर उन्हें गोली मारी। घटना की जानकारी मिलने पर, पुलिस की एक टीम राय को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल से छह कारतूस बरामद किए गए हैं। पटना पूर्वी (Patna East, ) के पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार (Parichay Kumar) ने बताया कि इलाके से मिले सीसीटीवी फुटेज में आरोपी मौके से भागने से पहले अपराध को अंजाम देते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने बताया हत्यारों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

राघोपुर से चुनाव लड़ने वाले थे राजकुमार राय

सूत्रों के अनुसार, राय राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले थे। पुलिस ने बताया कि विस्तृत जांच जारी है, लेकिन प्रथम दृष्टया हमले के पीछे जमीन विवाद (Land dispute) का मामला लग रहा है, क्योंकि राय जमीन से संबंधित कारोबार से जुड़े थे। साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया।

