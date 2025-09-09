Bihar Breaking: पटना साहिब गुरुद्वारा को उड़ाने की धमकी, लंगर हॉल में 4 RDX रखे होने का दावा

- गुरुद्वारा परिसर में नहीं मिली संदिग्ध सामग्री
- मेल भेजने वाले ने लिखे हैं पाकिस्तान के नारे
Bihar Breaking News, (आज समाज), पटना: बिहार से बड़ा अपडेट आ रहा है। राजधानी पटना स्थित श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा (Patna Sahib Gurdwara), जिसे पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, को उड़ाने की धमकी मिली है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को संदिग्ध ई-मेल के जरिये मैसेज मिलने के बाद गुरुद्वारा साहिब के आसपास व पटना में हड़कंप है। गुरुद्वारा अधिकारियों के मुताबिक ई-मेल में लंगर हॉल सहित परिसर में 4 जगह आरडीएक्स से बने चार विस्फोटक रखने का दावा किया है। मेल भेजने वाले ने लिखे हैं पाकिस्तान के नारे
मामले की जांच जारी : पुलिस अधीक्षक
प्रबंधक कमेटी की ओर से घटना की तुरंत पुलिस को जानकारी दे दी गई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। पटना के पुलिस अधीक्षक (एसपी) (पूर्वी) परिचय कुमार ने बताया कि ईमेल सोमवार को प्राप्त हुआ था और उसके अनुसार तलाशी अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा, डॉग स्क्वॉड, बम निरोधक दस्ते और फोरेंसिक टीमों को तैनात किया गया और गुरुद्वारे के अंदर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। घंटों की गहन तलाशी के बाद, गुरुद्वारा परिसर के अंदर कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली। अधिकारियों ने गुरुद्वारा प्रबंधन से सतर्क रहने और आगंतुकों की निगरानी बढ़ाने का आग्रह किया।
चौक पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज
पटना पुलिस ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर चौक पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की है।एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, साइबर अपराध जांच में विशेषज्ञता रखने वाली बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को धमकी भरे ईमेल के आईपी एड्रेस का पता लगाने और भेजने वाले की पहचान करने के लिए लगाया गया है। उन्होंने बताया कि धमकी एक धोखा साबित हुई है, लेकिन हम मामले को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं।
साइबर टीम आरोपी का पता लगाने के लिए डिजिटल फुटप्रिंट पर काम कर रही है। हमने इलाके की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए हैं। अशोक राजपथ पर स्थित पटना साहिब, सिख धर्म के पाँच तख्तों में से एक और एक प्रमुख तीर्थस्थल है। सिखों के दसवें गुरु, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मस्थान होने के कारण, यहाँ हर साल दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं।