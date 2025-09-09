Bihar Breaking: पटना साहिब गुरुद्वारा को उड़ाने की धमकी, लंगर हॉल में 4 RDX रखे होने का दावा

गुरुद्वारा परिसर में नहीं मिली संदिग्ध सामग्री

मेल भेजने वाले ने लिखे हैं पाकिस्तान के नारे

Bihar Breaking News, (आज समाज), पटना: बिहार से बड़ा अपडेट आ रहा है। राजधानी पटना स्थित श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा (Patna Sahib Gurdwara), जिसे पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, को उड़ाने की धमकी मिली है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को संदिग्ध ई-मेल के जरिये मैसेज मिलने के बाद गुरुद्वारा साहिब के आसपास व पटना में हड़कंप है। गुरुद्वारा अधिकारियों के मुताबिक ई-मेल में लंगर हॉल सहित परिसर में 4 जगह आरडीएक्स से बने चार विस्फोटक रखने का दावा किया है। मेल भेजने वाले ने लिखे हैं पाकिस्तान के नारे

मामले की जांच जारी : पुलिस अधीक्षक