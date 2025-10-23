Bihar Chunav Mahagathbandhan CM Face, (आज समाज), पटना: बिहार में फर्स्ट फेज के मतदान से पहले सीट बंटवारे को लेकर मचे घमासान के बीच राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने बिहार के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने आज गुरुवार को पटना स्थित होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इसमें ऐलान किया तेजस्वी महागठबंधन की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बता दें कि गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान के बीच कांग्रेस आलाकमान ने बुधवार को पार्टी के सीनियर नेता अशोक गहलोत को पटना भेजा था।

वरिष्ठ नेताओं ने दिखाई एकजुटता

गहलोत ने बुधवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव व तेजस्वी यादव से मुलाकात की और कहा कि महागठबंधन एकजुट है और चुनाव लड़ने के लिए वह तैयार है। अशोक गहलोत ने संवाददाता सम्मेलन में आज कहा कि मुकेश सहनी सहित दो उप-मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन की ओर से सीएम फेस का ऐलान कर दिया गया है और अब एनडीए बताए कि उनका सीएम उम्मीदवार कौन है। उन्होंने कहा, डिप्टी सीएम मुहेश सहनी होंगे और इस पद पर और लोगों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी, जो पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखने वाले होंगे।

भरोसा जताने के लिए धन्यवाद : तेजस्वी

तेजस्वी ने कहा, मेरे ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है और इसके लिए सभी का दिल से आभार। उन्होंने कहा, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि मुझ पर अगर महागठबंधन ने भरोसा जताया है तो हम उस पर खरा उतरेंगे। तेजस्वी ने कहा, हम मिलकर 20 साल पुरानी नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। करीब 50 मिनट चले संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी सहित महागठबंधन में शामिल सात राजनीतिक पार्टियों के 14 नेता शामिल हुए। सभी को बोलने मौका दिया गया और सभी ने महागठबंधन में एकजुटता की बात कही। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, माकपा नेता दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद रहे। राहुल गांधी कॉन्फ्रेंस में नहीं आए।

भाजपा ने किया महागठबंधन में कलह की ओर इशारा

प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले, भाजपा ने कांग्रेस और राजद का मजाक उड़ाया और मीडिया ब्रीफिंग के पोस्टर पर राहुल के बजाय तेजस्वी यादव की तस्वीर होने के बाद महागठबंधन के भीतर खुली कलह की ओर इशारा किया। बता दें कि महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल पर जो बोर्ड व पोस्टर लगाए गए हैं उनमें तेजस्वी यादव की तस्वीरें थीं।

पोस्टर से राहुल गायब, यही महागठबंधन के टूटने का ऐलान

बिहार भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, महागठबंधन में अब खुलकर कलह दिख रही है। पहले तो राहुल गांधी तेजस्वी को (मुख्यमंत्री पद का) चेहरा नहीं मानते थे। अब तेजस्वी ने राहुल को पोस्टर से गायब कर दिया है। यह पोस्टर ही महागठबंधन के टूटने का ऐलान है।

