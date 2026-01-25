Bihar Breaking: तेजस्वी यादव राजद के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त

Bihar Breaking News,(आज समाज), पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव (Lalu Yadav) अपनी विरासत बेटे तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के हाथों में सौंपने की तैयारी में हैं। इसी के मद्देनजर तेजस्वी यादव को आज राजद का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। पटना के मौर्या होटल में राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया।

ये भी पढ़ें : Bihar Politics: बिहार कांग्रेस के पीएम और उनकी मां के AI वीडियो पर चढ़ा सियासी पारा

देशभर से करीब 200 डेलिगेट्स बैठक में मौजूद रहे

मीटिंग में लालू यादव व तेजस्वी यादव के अलावा उनकी पत्नी व बिहार की सीएम रह चुकीं राबड़ी देवी, मीसा भारती व संजय यादव भी मौजूद रहे। इसके अलावा देशभर से करीब 200 डेलिगेट्स व कार्यकारिणी के सदस्य बैठक में मौजूद रहे।राजद प्रमुख लालू यादव ने बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों के अनुसार लालू अस्वस्थ रहते हैं और इन वजहों के अलावा भविष्य के राजनीतिक चैलेंजज को देखते हुए उन्होंने अपनी विरासत को औपचारिक तौर पर तेजस्वी को सौंपने फैसला किया है।

ये भी पढ़ें: NDA Bihar Bandh: कार्यकर्ताओं ने फूंका राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला

महसूस की जा रही एक ऊर्जावान लीडरशिप की आवश्यकता

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बात की चर्चा है कि आगामी चुनाव और संगठन की मजबूती को देखते हुए प्रदेश में एक ऊर्जावान लीडरशिप की आवश्यकता महसूस की जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके तेजस्वी यादव पहले ही राज्य में विपक्ष का चेहरा बनकर भी उभरे हैं। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी के पास संगठन के अखिल भारतीय स्तर पर निर्णय लेने की आधिकारिक ताकत होगी। राजद ने तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर युवाओं को बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है।

ये भी पढ़ें : Bihar Politics: चिराग पासवान की बेरुखी से महागठबंधन को माइलेज की आस