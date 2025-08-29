Bihar Breaking: पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाला दरभंगा से गिरफ्तार

Bihar Election 2025, (आज समाज), पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां पर राजनीतिक रैली के दौरान अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में बिहार के दरभंगा से रफीक उर्फ ​​राजा ( Rafeeq alias Raja) नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उस पर बिहार में ‘इंडिया’ ब्लॉक की एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां को गालियाँ देने का आरोप है। घटना के बाद चुनावी राज्य बिहार में राजनीतिक विवाद छिड़ गया था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) पर निशाना साधा है।

वीडियो में रफीक पीएम के खिलाफ अपशब्द कहते हुए दिख रहा

दरभंगा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह घटना इंटरनेट पर एक कथित वीडियो के बाद हुई है जिसमें रफीक उर्फ ​​राजा को इंडिया ब्लॉक (India Block) के एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द कहते हुए दिखाया गया था। रफीक उर्फ राजा के खिलाफ गुरुवार को दरभंगा के सिमरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल

कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने बुधवार को दरभंगा में एक कार्यक्रम आयोजित किया था और इस दौरान, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया।

घटना निंदनीय व हमारे लोकतंत्र पर कलंक : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी ने मामले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से माननीय प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्दों से भरी अपमानजनक भाषा का प्रयोग न केवल निंदनीय है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर एक कलंक भी है। उन्होंने ने कहा, पार्टी के सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में यह सबसे पुरानी पार्टी एक निचले स्तर पर पहुंच गई है।

राहुल और तेजस्वी तुरंत मांगें माफी

बीजेपी अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इंडिया ब्लॉक व कांग्रेस और आरजेडी पर घटना को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने इसके लिए राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से माफी मांगने क मांग की है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, बिहार की धरती पर दो राजकुमारों द्वारा बिहार की संस्कृति का भी अपमान किया गया है। ‘इंडिया’ की रैली में आरोपी ने अभद्रता की सारी हदें पार कर दी हैं। राहुल व तेजस्वी से कृत्य के लिए तुरंत माफी मांगें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी घटना के लिए कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोलते हुए इसे ‘बेहद शर्मनाक’ बताया है।