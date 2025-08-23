Bihar Breaking: पटना में सिगरियावा स्टेशन के पास हादसा, 10 लोगों की मौत, कई जख्मी

By
Vir Singh
-
0
125
Bihar Breaking
Bihar Breaking: पटना में सिगरियावा स्टेशन के समीप सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, कई जख्मी
  • सभी हताहत नालंदा जिले के मलावा गांव निवासी 
  • मृतकों में 9 महिलाएं एक टेम्पो ड्राइवर शामिल

Car & Auto Accident In Patna, (आज समाज), पटना: बिहार की राजधानी पटना के शाहजहांपुर इलाके में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 महिलाएं और एक टेम्पो ड्राइवर शामिल हैं। पुलिस व स्थानीय लोगों के अनुसार दुर्घटना शाहजहांपुर थानांतर्गत सिगरियावा स्टेशन के पास हिलसा-दनियावां सड़क मार्ग पर आज सुबह हुई। इलाके के लोगों ने बताया कि ट्रक तेज रफ्तार में था और उसने टेम्पो को सामने से टक्कर मार दी। हादसे की सूचना के बाद लोकल पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव का काम शुरू किया।

ये भी पढ़ें : UP Tragic Accident: बाराबंकी में चलती बस पर गिरा पेड़, 5 शिक्षकों समेत 6 की मौत

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया गहरा दुख

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेंपो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे के बाद टेंपो में लोग बुरी तरह फंस गए थे। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें निकाला गया। चौतरफ शव दिख रहे थे और सड़क पर खून बिखरा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अन्य नेताओं ने हादसे पर गहरा दुख जताया है।

घायलों में 3-4 लोगों की हालत गंभीर

घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घायलों में 3-4 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। उन्हें बेहतर उपचार के लिए दूसरे अस्पताल भेज गया है। छह लोगों की मौके पर मौत हो गई थी और तीन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है।

आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया

दुर्घटना से आक्रोशित इलाके के लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि जिस ट्रक ने टेंपो को टक्कर मारी है वह सीमेंट फैक्ट्री का था और हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर फैक्ट्री में घुस गया। प्रदर्शन कर रहे लोग फैक्ट्री संचालक को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं।

गंगा स्नान के लिए जा रहे थे टेंपो सवार सभी लोग

पुलिस के हताहत नालंदा जिले के मलावा गांव निवासी हैं। वे टेम्पो से फतुहा के त्रिवेणी में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। इसी बीच हिलसा-दानियावां रोड पर ट्रक ने उनके टेंपो को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। उसकी तलाश की जा रही है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें : Uttarakhand Dharali Destruction: टूटा पुल व भूस्खलन बने बाधा, भटवाड़ी में अटकी हाईटेक मशीनरी