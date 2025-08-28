Bihar Breaking: जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे

पुलिस मुख्यालय ने आतंकियों से संबंधित जानकारी साझा की

Three Terrorists Infilration In Bihar, (आज समाज), पटना: बिहार में इन चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और इस बीच पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed ) के तीन आतंकियों के नेपाल के रास्ते प्रदेश में घुसने की सूचना है। जानकारी मिलने के बाद प्रदेश में हड़कंप मच गया है। राज्य पुलिस ने सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट कर दिया है।

राज्य में ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ चला रहे राहुल गांधी

गौरतलब है कि बिहार में इस कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। जिसे देखते हुए कांग्रेस लीडर (Congress Leader) और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन दिनों राज्य में ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ चला रहे हैं। राहुल व राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के नेतृत्व में यह यात्रा चलाई जा रही है।

दरभंगा में कल निकाली गई बाइक रैली, प्रियंका गांधी भी पहुंची

बीते कल यानी बुधवार को दरभंगा में बाइक रैली निकाली गई और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। राहुल गांधी बुलेट मोटरसाइकिल चला रहे थे और प्रियंका पीछे बैठी थीं। बता दें कि इसके अलावा भी राज्य में बीजेपी सहित अन्य पार्टियों के बड़े नेताओं का इन दिनों जमावड़ा है। इसलिए आतंकियों के राज्य में घुसने की सूचना के बाद पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाल ही में बिहार के दौरे पर थे।

आगामी अक्टूबर या नवंबर में होने हैं विधानसभा चुनाव

राज्य की सभी 243 सीटों चुनाव अक्टूबर या नवंबर 2025 में होने वाले हैं। पिछले विधानसभा चुनाव भी अक्टूबर-नवंबर 2020 में हुए थे। बिहार पुलिस मुख्यालय ने आतंकियों के राज्य में घुसने की जानकारी दी है। पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से तीनों दहशगर्दों के नाम, पोसपोर्ट व फोटो और अन्य संबंधित जानकारी भी साझा की गई है।

हसनैन अली अवान, मोहम्मद उस्मान और आदिल हुसैन

पुलिस मुख्यालय के अनुसार तीनों आतंकियों में रावलपिंडी निवासी हसनैन अली अवान, बहावलपुर निवासी मोहम्मद उस्मान और उमरकोट का रहने वाला आदिल हुसैन शामिल है। अगस्त के दूसरे हफ्ते में तीनों नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे थे। वहां से नेपाल सीमा से वे बिहार में घुसे। पुलिस ने इनका द्वारा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई है। इसी के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों को लोकल लेवल पर खुफिया तंत्र को एक्टिव करके उचित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

