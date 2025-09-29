Bihar Assembly Elections : बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द

जानकारी के अनुसार अगले माह के अंत तक हो सकते हैं चुनाव, आयोग की टीम जल्द करेगी बिहार का दौरा

Bihar Assembly Elections (आज समाज), नई दिल्ली : बिहार में राजनीतिक पारा जल्द ही चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग जल्द ही विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह विधानसभा चुनाव अगले माह अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में कराए जा सकते हैं। फिलहाल आज बिहार की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

इसके बाद चुनाव आयोग अगले हफ्ते राज्य के विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर सकता है। सूत्रों के अनुसार, विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम अगले हफ्ते घोषित होने की संभावना है। पहला चरण छठ पर्व के बाद यानी अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना जताई जा रही है।

चुनाव आयोग की टीम जाएगी बिहार

निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराने के लिए भारतीय चुनाव आयोग तैयारियां पुख्ता करने के लिए राज्य का दौरा करेगा। संभावना जताई जा रही है कि चुनाव आयोग की टीम 4 और 5 अक्तूबर को पटना का दौरा करेगा और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा।

कुल 243 सीट के लिए होना है चुनाव

बिहार काफी बड़ा राज्य होने के साथ-साथ यहां पर बहुत सारी सीट संवेदनशील भी हैं। यही कारण है कि यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए हमेशा से चुनौतिपूर्ण रहा है। बिहार और कुछ विधानसभा उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग 470 पर्यवेक्षक तैनात कर रहा है। इसके अलावा, 3 अक्तूबर को आम, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों की बैठक भी आयोजित की जाएगी। बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं और उनकी वर्तमान कार्य अवधि 22 नवंबर को समाप्त हो रही है। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव तीन चरणों में आयोजित हुआ था, उस समय कोविड-19 महामारी का भी असर था।

एसआईआर के बाद प्रकाशित हो रही मतदाता सूचि

इस बार बिहार की अंतिम मतदाता सूची विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के बाद प्रकाशित की जा रही है। यह संशोधन 22 साल के अंतराल के बाद किया गया। इस साल 1 अगस्त को प्रारूपिक मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। इसके बाद 1 सितंबर तक नागरिकों और राजनीतिक दलों को इसमें सुधार के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया गया। प्रारूपिक सूची में कुल 7.24 करोड़ मतदाता थे।