Bihar Assembly Elections 2025: भैंस पर सवार होकर वोट डालने पंहुचा शख्स, पूरे इलाके में बना चर्चा का विषय

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए 18 जिलों के 121 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान जारी है, वैशाली ज़िले से एक असामान्य लेकिन दिल को छू लेने वाला पल सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है।

वैशाली के भगवानपुर प्रखंड में, केदार प्रसाद यादव नाम का एक मतदाता अपने मतदान केंद्र पर पहुँचा — पैदल नहीं, साइकिल पर नहीं, बल्कि भैंस पर सवार होकर वोट डालने! यह नज़ारा तुरंत पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया और सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई।

लोकतंत्र के प्रति उत्साह का प्रतीक

मतदान केंद्र का वीडियो बिहार में लोकतंत्र की भावना को खूबसूरती से दर्शाता है। परिवहन के असामान्य साधन के बावजूद, केदार प्रसाद का मतदान के प्रति समर्पण एक मज़बूत संदेश देता है — कि अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती।

वायरल क्लिप में, केदार प्रसाद यादव अपना वोटर आईडी कार्ड पकड़े, काला चश्मा पहने, और धीरे-धीरे अपनी भैंस पर सवार होकर मतदान केंद्र की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ-साथ कई महिलाएँ लोकगीत गा रही हैं, जो इस पल को उत्सवी और पारंपरिक बना रहे हैं।

बिहार का लोकतंत्र अपने पूरे रंग में

वैशाली का यह अनोखा दृश्य बिहार के लोगों की ऊर्जा, उत्साह और सांस्कृतिक जीवंतता को बखूबी दर्शाता है। युवा और वृद्ध, सभी मतदाता अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ऐसे क्षण हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र सबका है – शहरवासियों से लेकर भैंसों पर सवार ग्रामीण मतदाताओं तक – और हर एक वोट मायने रखता है।

सच में, यही बिहार है – जहाँ मतदान भी एक उत्सव बन जाता है।