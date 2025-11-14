Bihar Assembly Election 2025 Result: बिहार में जनता ने लिख दी नई कहानी, नड्डा बोले, ये जीत नहीं मोदी सुनामी है

Bihar Assembly Election 2025 Result: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत को एक राजनीतिक सुनामी से कम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि वह भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं और कहा कि बिहार की जनता ने “ऐतिहासिक और प्रचंड जनादेश” दिया है।

विश्वास और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद

नड्डा ने कहा, “यह सिर्फ़ जीत नहीं—यह समर्थन की सुनामी है। मैं बिहार की जनता को उनके अपार विश्वास और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूँ।”“लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी में अपने अटूट विश्वास को फिर से स्थापित करने का निर्णय लिया है”।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटूट विश्वास

2024 के आम चुनावों को याद करते हुए, नड्डा ने कहा कि भाजपा की सीटों की संख्या में मामूली गिरावट ने भारत के लोगों को बहुत बेचैन कर दिया है। उन्होंने कहा, “जनता भाजपा की सीटों में आई गिरावट को पचा नहीं पाई। यही पीड़ा और असंतोष दृढ़ संकल्प में बदल गया। तब से, देश ने तय कर लिया है कि अब से हर चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटूट विश्वास को दर्शाएगा।”

बिहार की महिलाओं को नड्डा का विशेष धन्यवाद

नड्डा ने कहा कि सभी समुदायों के मतदाताओं ने महागठबंधन की विभाजनकारी राजनीति को नकारते हुए एनडीए का समर्थन किया। उन्होंने कहा, “भारत की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि वे विकास चाहते हैं। इसलिए वे भाजपा को वोट देते रहेंगे। बिहार के नतीजे एक बार फिर इस बात को साबित करते हैं, क्योंकि भाजपा ने सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट हासिल किया है।”

उन्होंने महागठबंधन पर बिहार की जनता पर भरोसा करने के बजाय घुसपैठियों के बल पर राज्य चलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इसके विपरीत, उन्होंने कहा कि मतदाता राष्ट्रवादी ताकतों के साथ मजबूती से खड़े हैं।

नड्डा ने बिहार की महिलाओं को विशेष श्रेय देते हुए कहा, “उनका जनादेश स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल की पुष्टि करता है। महागठबंधन ने बार-बार बिहार के मतदाताओं का अपमान किया—मोदी जी पर हमला किया, छठी मैया का अपमान किया, प्रवासी मज़दूरों को अपमानित किया, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की दिवंगत माँ के लिए अपमानजनक टिप्पणियाँ भी कीं।”

