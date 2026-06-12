Bihar Accident: बेगूसराय में ट्रक से टकराई कार, 3 एसएचओ समेत 4 लोगों की मौत

Bihar Accident, (आज समाज), पटना: बिहार के बेगूसराय ज़िले में सड़क हादसे में चार लोगों की मौत, मरने वालों में बिहार के तीन थाना प्रभारी (SHOs) शामिल हैं। हादसा गुरुवार देर रात लगभग 12:30 बजे ज़िले के साहेबपुर कमाल पुलिस स्टेशन इलाके में एनएच-31 पर कार के ट्रक से टकराने के कारण हुआ। मारे गए तीनों स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHOs) बिहार के मधेपुरा ज़िले के थे।

हादसे की सही वजह का पता लगाया जा रहा : एसपी मनीष

पुलिस के मुताबिक, गाड़ी की कार की रफ़्तार 100 किमी/घंटा से ज़्यादा थी, तभी ड्राइवर ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और बखरा ढल्ला के पास ट्रक से टकरा गई। बेगूसराय के एसपी मनीष ने घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि हादसे की सही वजह का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा, शुरुआत में लग रहा है कि कार की रफ़्तार बहुत ज़्यादा थी, जिससे ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और गाड़ी ट्रक से टकरा गई।

ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने पटना गए थे

पुलिस ने बताया कि ये लोग एक दिन के स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने पटना गए थे और उसी गाड़ी से मधेपुरा लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। अधिकारियों के मुताबिक, तीन पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई। मारे गए पुलिसकर्मियों की पहचान रतवारा एसएचओ साजन कुमार पासवान, अरार एसएचओ ज्ञानेंद्र अमरेंद्र और बेलारी एसएचओ नीरज कुमार के तौर पर हुई है।

एक प्राइवेट व्यक्ति था गाड़ी का ड्राइवर

गाड़ी का ड्राइवर एक प्राइवेट व्यक्ति था और वह मधेपुरा ज़िले के उदाकिशुनगंज का रहने वाला था। घटना की जानकारी मिलने के बाद मधेपुरा और बेगूसराय ज़िलों के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, बुरी तरह क्षतिग्रस्त गाड़ी से शवों को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने बताया कि हादसे में शामिल दोनों गाड़ियों को ज़ब्त कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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