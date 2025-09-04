Bihar Accident: पटना में पटना-गया डोभी फोरलेन पर कार हादसा, 5 व्यवसायिों की मौत

Car Accident In Patna, (आज समाज), पटना: बिहार की राजधानी पटना में पटना-गया डोभी मार्ग पर भीषण कार हादसे में 4 व्यापारियों की मौत हो गई है। जहां हादसा हुआ है वह परसा बाजार थाना क्षेत्र में आता है। पुलिस के अनुसार मंगलवार देर रात सिपारा-पुनपुन रोड पर तेज रफ़्तार कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 5 कारोबारियों की जान गई। मृतकों की पहचान संजय कुमार सिन्हा (55), राजेश कुमार (50), कमल किशोर (38), प्रकाश चौरसिया (35) और सुनील कुमार (38) के रूप में हुई है।
पटना में एक प्रतिष्ठित कृषि एजेंसी के मालिक थे राजेश
पुलिस के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पांचों कारोबारी राज्य के अलग-अलग इलाकों के थे और सभी कारोबार के सिलसिले में फतुहा गए थे और बिहटा-सरमेरा रोड होते हुए पटना लौट रहे थे। परसा थाना (Parsa police station) प्रभारी (, in-charge) मेनका रानी (Maneka Rani) ने बताया कि राजेश कुमार पटना में एक प्रतिष्ठित कृषि एजेंसी के मालिक थे, जिसका आस-पास के जिÞलों में व्यापक नेटवर्क था। अन्य पीड़ित भी इसी क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों में लगे हुए थे।
शव पीएमसीएच भेजे गए
मेनका रानी के मुताबिक सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई और बचाव का काम शुरू किया। शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) भेज दिया गया है। पीड़ितों में से एक के मोबाइल पर कॉल आने के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचित किया।
तेज गति से चल रही थी मारुति ग्रैंड विटारा कार
प्रारंभिक जांच के अनुसार मारुति ग्रैंड विटारा कार बहुत तेज गति से चल रही थी, जबकि ट्रक या तो धीमी गति से चल रहा था या सड़क किनारे खड़ा था। टक्कर इतनी अचानक और शक्तिशाली थी कि चालक समय पर ब्रेक नहीं लगा सका।
इन वजहों से इस मार्ग परहो चुके हैं कई हादसे
इलाके के लोगों ने बताया कि पटना-गया-डोभी फोर-लेन (Patna-Gaya-Dobhi fourlane) पर बेतरतीब ढंग से ट्रक खड़े होने, सड़क पर संकेतों की कमी और रात में तेज गति से वाहन चलाने के कारण पहले भी इसी तरह की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। थाना प्रभारी ने आगे कहा कि आस-पास के सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद ही सही कारण का पता चलेगा।
