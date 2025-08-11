OnePlus 13s का अब तक का सबसे बड़ा ऑफर, ₹52,000 से कम में आज ही अपना बनाएं

OnePlus 13s, (आज समाज), नई दिल्ली: अगर आप कोई प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। Amazon Great Freedom Festival Sale 2025 में OnePlus 13s पर भारी छूट मिल रही है। यह डील सीमित समय के लिए ही है और आज सेल का आखिरी दिन है। अगर आप पावरफुल परफॉर्मेंस, शानदार कैमरा और प्रीमियम डिज़ाइन वाला फोन लेना चाहते हैं, तो ₹52,000 से कम कीमत में यह इस समय की सबसे अच्छी डील मानी जा रही है।

OnePlus 13s की नई कीमत क्या है?

OnePlus 13s (12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट) की असली कीमत ₹54,998 है। लेकिन इस सेल में आपको SBI क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर ₹3,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। इस छूट के बाद, फोन की कीमत घटकर ₹51,988 रह जाती है। इसके अलावा, अगर आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा छूट मिल सकती है। यानी यह फोन कम कीमत में उपलब्ध हो सकता है।

वनप्लस 13s के दमदार फ़ीचर्स

वनप्लस 13s न सिर्फ़ कीमत में, बल्कि फ़ीचर्स में भी बेहद ख़ास है। इसमें 6.32 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। इसका डिस्प्ले बेहद शार्प और स्मूद दिखता है, जिससे वीडियो देखना या गेम खेलना और भी बेहतर अनुभव बन जाता है।

फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर है, जो किसी भी काम को तेज़ी से करने की क्षमता रखता है। इसके साथ 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जिससे मल्टीटास्किंग और हैवी ऐप्स भी बिना किसी रुकावट के चलते हैं। यह फ़ोन Android 15 पर आधारित OxygenOS 15 पर चलता है, जो अपने साफ़-सुथरे और यूज़र-फ्रेंडली इंटरफ़ेस के लिए जाना जाता है।

कैमरा और बैटरी भी शानदार हैं

OnePlus 13s में डुअल रियर कैमरा सेटअप है – 50MP का प्राइमरी कैमरा और 50MP का टेलीफ़ोटो लेंस। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा है। चाहे आप दिन में तस्वीरें लें या रात में, कैमरा क्वालिटी बेहतरीन है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5,850mAh की बड़ी बैटरी है, जो 80W SUPERVOOC फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इससे फ़ोन कुछ ही मिनटों में चार्ज हो जाता है और पूरे दिन आराम से चलता है।

डिज़ाइन और कनेक्टिविटी

OnePlus 13s का डिज़ाइन बेहद कॉम्पैक्ट और प्रीमियम है। इसका वज़न सिर्फ़ 185 ग्राम है और यह हाथ में काफ़ी हल्का लगता है। इसमें डुअल सिम, वाई-फ़ाई 7, ब्लूटूथ 6.0, NFC और टाइप-C पोर्ट जैसे सभी आधुनिक कनेक्टिविटी विकल्प भी हैं। अगर आप एक प्रीमियम ब्रांड का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, जो दिखने में स्टाइलिश हो, फीचर्स में दमदार हो और कीमत में भी वाजिब हो, तो OnePlus 13s आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है।