Bigg Boss’s Most Controversial Contestant: नेशनल टीवी पर हदें पार! Swami Om ने कंटेस्टेंट्स पर फेंका पेशाब, Salman Khan को बताया था ‘ISI एजेंट

Bigg Boss’s Most Controversial Contestant: रियलिटी शो बिग बॉस में पिछले कुछ सालों में काफी ड्रामा हुआ है, लेकिन किसी भी कंटेस्टेंट ने स्वामी ओम जैसा हंगामा नहीं किया। अपने अजीब बर्ताव और चौंकाने वाले दावों के लिए जाने जाने वाले, वह शो के इतिहास के सबसे बेबाक कंटेस्टेंट में से एक बन गए।

एंट्री जो कॉन्ट्रोवर्सी में बदल गई

स्वामी ओम, जिनका असली नाम विनोद झा था, बिग बॉस 10 में खुद को एक स्पिरिचुअल गुरु के तौर पर पेश करते हुए आए थे। शुरुआत में उन्हें एक एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी के तौर पर देखा गया, लेकिन जल्द ही उनकी हरकतें परेशान करने वाली हो गईं, जिससे घरवाले और दर्शक दोनों हैरान रह गए।

सलमान खान पर निशाना

उनके शो की सबसे चौंकाने वाली बातों में से एक होस्ट सलमान खान पर उनके खुले हमले थे। स्वामी ओम ने अजीब दावे किए, यहां तक ​​कि सलमान को “ISI एजेंट” भी कहा और अजीब घटनाओं का आरोप लगाया, जिन्हें काफी हद तक झूठा और बेबुनियाद बताया गया।

वो घटना जिसने पूरे देश को चौंका दिया

शो के इतिहास में सबसे घिनौने पलों में से एक में, स्वामी ओम ने एक टास्क के दौरान अपना आपा खोने के बाद साथी कंटेस्टेंट बानी जे और रोहन मेहरा पर पेशाब फेंक दिया। इस हरकत से बहुत गुस्सा हुआ और उन्हें तुरंत घर से निकाल दिया गया।

अजीब दावे और व्यवहार

स्वामी ओम अक्सर अजीब और यकीन न करने वाले बयान देते थे। उन्होंने शाहरुख खान को सुपरस्टार बनाने का क्रेडिट लिया और खुद को भगवान भी बताया। उनके अजीब व्यवहार की वजह से अक्सर घर के अंदर झगड़े होते थे, सलमान खान एपिसोड के दौरान खुलेआम उनकी बुराई करते थे।

घर के अंदर अफरा-तफरी

उनकी हरकतें यहीं नहीं रुकीं—गंदे व्यवहार और लगातार गाली-गलौज की खबरों ने उन्हें सबसे मुश्किल कंटेस्टेंट में से एक बना दिया। घरवालों ने बार-बार उनके बर्ताव की शिकायत की, जिससे उनकी मौजूदगी बर्दाश्त के बाहर हो गई।

शो से बाहर निकलने के बाद भी, स्वामी ओम अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहे। 2021 में, बीमारी और पैरालिसिस से जूझने के बाद, 3 फरवरी को दिल्ली के AIIMS में उनका निधन हो गया।

बिग बॉस में स्वामी ओम का सफर इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि कैसे विवाद बाकी सब चीजों पर हावी हो सकते हैं। शो में उनका समय आज भी भारतीय रियलिटी टीवी इतिहास के सबसे चौंकाने वाले और विवादित चैप्टर में से एक के रूप में याद किया जाता है।