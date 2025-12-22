Bigg Boss Telugu 9 Winner: कल्याण पडला ने मारी बाजी, घर लेकर गए इतनी बड़ी रकम!

Bigg Boss Telugu 9 Winner: बहुत पसंद किए जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस तेलुगु 9 को आखिरकार अपना विनर मिल गया है, और वह कोई और नहीं बल्कि कल्याण पडला हैं। हफ्तों के ड्रामा, इमोशन्स, मुश्किल टास्क और घर के अंदर कड़ी टक्कर के बाद, ग्रैंड फिनाले शानदार तरीके से खत्म हुआ, जिसमें कल्याण ने प्रतिष्ठित ट्रॉफी उठाई और भारी प्राइज मनी अपने नाम की।

कल्याण पडला बने विनर

समयम तेलुगु के अनुसार, कल्याण पडला बिग बॉस तेलुगु सीजन 9 के चैंपियन बनकर उभरे हैं, उन्होंने मजबूत फाइनलिस्ट तनुजा पुट्टस्वामी को हराया, जो रनर-अप रहीं। वहीं, डेमन पवन दूसरे रनर-अप रहे। इमैनुएल चौथे स्थान पर रहे, जबकि संजना गलरानी ने पांचवें स्थान पर अपनी यात्रा खत्म की। फिनाले में कल्याण और तनुजा के बीच कड़ी और रोमांचक टक्कर थी, जिसने दर्शकों को आखिर तक अपनी सीटों से बांधे रखा।

प्राइज मनी और इनाम

रिपोर्ट्स के मुताबिक, तनुजा को रनर-अप घोषित किया गया, जबकि डेमन पवन ने अपनी मर्जी से शो छोड़ दिया और मिड-फिनाले ऑफर के तहत ₹15 लाख लेकर चले गए। दूसरी ओर, कल्याण पडला ने न सिर्फ प्रतिष्ठित ट्रॉफी उठाई, बल्कि ₹35 लाख की प्राइज मनी भी जीती।

जिन लोगों ने ग्रैंड फिनाले मिस कर दिया, उनके लिए बिग बॉस तेलुगु 9 अभी Jio Hotstar पर स्ट्रीम हो रहा है, जिससे दर्शक सभी रोमांच और इमोशनल पलों को फिर से देख सकते हैं।

फैंस ने सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों की बाढ़ ला दी

जैसे ही कल्याण की जीत की घोषणा हुई, सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई। फैंस और दर्शकों ने दिल से शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया, उनकी यात्रा और सफलता का जश्न मनाया। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक बधाई संदेशों और फैंस के जश्न से भर गए हैं।

कल्याण पडला कौन हैं?

उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अनुसार, कल्याण को पॉपुलर रूप से “सोल्जर कल्याण पडला” के नाम से जाना जाता है। उनके 426K से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और अब बिग बॉस की जीत के साथ उनकी लोकप्रियता नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। फैंस उनकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और गेमप्ले के लिए उन्हें बहुत पसंद करते हैं, जिसने उन्हें ट्रॉफी जीतने में मदद की।

इस शानदार जीत के साथ, कल्याण पडला ने आधिकारिक तौर पर बिग बॉस तेलुगु के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है, और उनके सपोर्टर्स इससे ज़्यादा गर्व महसूस नहीं कर सकते।