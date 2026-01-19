Bigg Boss Tamil Season 9 Winner: बिग बॉस तमिल 9 का बड़ा उलटफेर! वाइल्ड कार्ड दिव्या गणेश के नाम हुई ट्रॉफी

Bigg Boss Tamil Season 9 Winner: तीन महीने के ज़बरदस्त ड्रामा, इमोशनल पलों और हाई-वोल्टेज एंटरटेनमेंट के बाद, बिग बॉस तमिल सीज़न 9 को आखिरकार अपना विनर मिल गया है। होस्ट विजय सेतुपति ने दिव्या गणेश को चैंपियन घोषित किया और उन्हें ग्रैंड फिनाले में प्रतिष्ठित ट्रॉफी सौंपी, जिससे फैंस बहुत खुश हुए।

सीज़न 5 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जिसमें 24 कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में आए थे। हफ़्तों के मुश्किल टास्क और एलिमिनेशन के बाद, विनोद, सैंड्रा, अरोरा, विक्रम, सबरिनाथन और दिव्या गणेश फिनाले में पहुँचे। जिस बात ने सभी को सच में हैरान किया, वह यह थी कि दो फाइनलिस्ट — सैंड्रा और दिव्या — वाइल्ड कार्ड एंट्री थे, और एक ऐतिहासिक पल में, ट्रॉफी एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट ने जीती।

प्राइज मनी डिटेल्स: कैश बैग किसने लिया?

18 जनवरी, 2026 को हुआ बिग बॉस तमिल 9 का ग्रैंड फिनाले पूरी तरह से दिव्या गणेश के नाम रहा। अपनी मज़बूत पर्सनैलिटी और लगातार परफॉर्मेंस से, वह विनर बनीं और ट्रॉफी के साथ ₹50 लाख का कैश प्राइज भी जीता।

सबरिनाथन फर्स्ट रनर-अप रहे

विक्रम सेकंड रनर-अप रहे

विनोद ने मनी बॉक्स टास्क चुनकर शो से पहले ही एग्जिट कर लिया और ₹17.6 लाख घर ले गए

दिव्या गणेश कौन हैं?

जैसे ही दिव्या का नाम विनर के तौर पर घोषित हुआ, सोशल मीडिया पर फैंस के बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई। दिव्या गणेश तमिल टेलीविज़न इंडस्ट्री की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने केलाडी कनमणि, विन्नैथांडी वरुवाया और लक्ष्मी वंधाचु जैसे हिट सीरियल से पॉपुलैरिटी हासिल की है।

उन्होंने भाग्यरेखा, बाकियालक्ष्मी और चेल्लाम्मा जैसे पॉपुलर शो में भी अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों को इम्प्रेस किया है, जिससे उनकी वर्सटैलिटी और मज़बूत स्क्रीन प्रेजेंस साबित होती है।

विजय सेतुपति दूसरी बार होस्ट के तौर पर चमके

इस सीज़न में विजय सेतुपति ने लगातार दूसरी बार बिग बॉस तमिल के होस्ट के तौर पर काम किया और दर्शकों ने उन्हें बहुत पसंद किया। उनके मज़ाकिया अंदाज़, पैनी नज़र और नेचुरल ह्यूमर ने पूरे सीज़न में लोगों का दिल जीता।

इससे पहले, शो को कमल हासन होस्ट करते थे, लेकिन विजय सेतुपति ने एक फैन-फेवरेट होस्ट के तौर पर अपनी जगह सफलतापूर्वक बनाई है। बिग बॉस तमिल के लिए एक ऐतिहासिक सीज़न

एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के ट्रॉफी जीतने के साथ, बिग बॉस तमिल सीज़न 9 इतिहास में अब तक के सबसे अप्रत्याशित और रोमांचक सीज़न में से एक बन गया है। दिव्या गणेश की यात्रा इस बात का सबूत है कि देर से एंट्री का मतलब कमजोर मौके नहीं होता — दृढ़ संकल्प और पर्सनैलिटी से भी गेम जीता जा सकता है।