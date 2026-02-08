Bigg Boss OTT 3 Fame Vada Pav Girl: दो लड़कियां, MMS और बड़ा ड्रामा! ‘वड़ा पाव गर्ल’ चंद्रिका ने पति की सरेआम खोल दी पोल

Bigg Boss OTT 3 Fame Vada Pav Girl: ‘वड़ा पाव गर्ल’ चंद्रिका दीक्षित पिछले कुछ दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ में चल रही उथल-पुथल की वजह से सुर्खियों में हैं। पति युगम गेरा के साथ उनका झगड़ा हर दिन और खराब होता जा रहा है, दोनों एक-दूसरे पर एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर का आरोप लगा रहे हैं। जो चंद्रिका के आरोपों से शुरू हुआ था, वह अब सोशल मीडिया पर एक पूरी तरह से पब्लिक लड़ाई में बदल गया है।

पहले, चंद्रिका ने अपने पति पर धोखा देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद युगम ने भी पलटवार करते हुए जवाबी आरोप लगाए। उसने तो यह भी दावा किया कि वह उसे अपनी दुकान में घुसने नहीं देगा। अब, एक बार फिर, चंद्रिका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह पब्लिकली अपने पति को खरी-खोटी सुना रही है और उस पर गंभीर आरोप लगा रही है।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में, चंद्रिका पहले ऐसे एक्टिंग करती दिख रही है जैसे उसे किडनैप कर लिया गया हो। उसके हाथ पीछे बंधे हुए दिख रहे हैं और मुंह पर टेप लगा हुआ है। कुछ सेकंड बाद, कोई टेप हटा देता है और वह खुद को आज़ाद कर लेती है। इसके तुरंत बाद, वह गुस्से वाले लहजे में बात करना शुरू करती है और कहती है, “मेरे दिन इतने भी बुरे नहीं हैं। अय्याशी? तुम्हें लगता है कि मैं मज़े कर रही हूँ? तो तुम क्या कर रहे थे?”

फिर वह कथित WhatsApp चैट्स दिखाती है और कहती है, “एक ही समय में दो लड़कियों के साथ? MMS बनाओ या वीडियो, जो चाहो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दफा हो जाओ।”

चंद्रिका ने दुकान में घुसने से मना करने वाले युगम के बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। गुस्से में वह कहती है, “तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एक्सेस? मुझे दुकान का एक्सेस या तुम नहीं चाहिए। और तुम कहते हो कि तुमने मुझे बनाया? मैंने तुम्हें सड़क से उठाकर महल में बिठाया। नहीं तो, तुम आज भी रैपिडो चला रहे होते। मुझे और मुंह खोलने पर मजबूर मत करो।”

चंद्रिका सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का सामना कर रही है

वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद, चंद्रिका सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का शिकार हो गईं। कई यूज़र्स ने उनकी तुलना बॉलीवुड की ‘ड्रामा क्वीन’ राखी सावंत से की। एक यूज़र ने कमेंट किया, “वह ड्रामा में राखी सावंत को कड़ी टक्कर दे रही है।” दूसरे ने लिखा, “इस सारे ड्रामे में, उसका बेटा कहाँ है?” एक तीसरे यूज़र ने उनका मज़ाक उड़ाते हुए कहा, “वह वापसी करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है।”

उन्होंने पहले भी ऐसे ही आरोप लगाए थे

यह ध्यान देने वाली बात है कि यह पहली बार नहीं है जब चंद्रिका दीक्षित ने अपनी परेशान शादी के बारे में खुलकर बात की है। इससे पहले भी, उन्होंने कई वीडियो शेयर किए थे जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वह पिछले दो महीनों से चुपचाप सब कुछ सह रही हैं। उन्होंने कहा कि वह घर संभाल रही हैं, बच्चे की देखभाल कर रही हैं, और दुकान भी चला रही हैं।

चंद्रिका ने यह भी आरोप लगाया था कि एक लड़की पूरे दिन उनके पति के आसपास घूमती रहती है। उन्होंने भावुक होकर कहा था कि उनकी शादी और पति के प्यार के साथ जो हुआ है, उसके बारे में सोच-सोचकर उनका दिमाग “फटने वाला है”।

