Bigg Boss Nominations: बिग बॉस 19 में मचा हंगामा! इस हफ्ते 4 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट, कैप्टन नेहल ने बेस्ट फ्रेंड को बचाकर पलट दिया गेम

Bigg Boss Nominations: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 का ड्रामा हर गुज़रते एपिसोड के साथ बढ़ता ही जा रहा है। नॉमिनेशन के इस नए दौर में कई ज़बरदस्त झड़पें, भावनात्मक मोड़ और कुछ हैरान करने वाले फ़ैसले देखने को मिले। कैप्टन नेहल चुडासमा अपनी ख़ास शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी बेस्ट फ्रेंड को नॉमिनेशन से बचाने के बाद सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगीं, जिससे घरवालों के बीच नई बहस छिड़ गई।

4 कंटेस्टेंट्स घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट

इस हफ़्ते के नॉमिनेशन टास्क में चार कंटेस्टेंट्स घर से बेघर होने के कगार पर थे। नॉमिनेट हुए नाम हैं मृदुल तिवारी, मालती चाहर, गौरव खन्ना और नीलम गिरी। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक कंटेस्टेंट घर में सिर्फ़ एक हफ़्ते से ही है! इस दौरान, कंटेस्टेंट्स ने अपने-अपने कारण बताए और वोटिंग की, जिसके बाद इन चारों कंटेस्टेंट्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

कैप्टन नेहल ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बचाया

इन चारों के अलावा, फरहाना भट्ट को भी घरवालों से सबसे ज़्यादा वोट मिले और उन्हें शुरुआत में नॉमिनेट किया गया था। हालाँकि, बिग बॉस ने कैप्टन नेहल को एक ख़ास पावर दी—एक कंटेस्टेंट को घर से बेघर होने से बचाने की क्षमता। बिना किसी हिचकिचाहट के, नेहल ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त फरहाना को चुना और उसे इस हफ़्ते के एलिमिनेशन से बचा लिया।

ज़ीशान के जाने के बाद खेल और भी रोमांचक हो गया

वीकेंड का वार में जीशान कादरी के बाहर होने के बाद, बिग बॉस के घर का माहौल पूरी तरह बदल गया है। तथाकथित “बैकबेंचर ग्रुप” बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है—फ़रहाना ने खुद को अलग कर लिया है और अब नेहल के साथ रणनीति बनाती नज़र आ रही हैं, जबकि तान्या मित्तल भी अकेले खेलने लगी हैं। गठबंधन टूटने और भावनाओं के उफान के साथ, खेल अब एक ऐसे कड़े दौर में प्रवेश कर रहा है जहाँ हर चाल मायने रखती है।