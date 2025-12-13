Bigg Boss Fame Tanya Mittal, (आज समाज), मुम्बई : बिग बॉस 19 में सुर्खियां बटोरने के बाद तान्या मित्तल को एक नया प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी झलक भी देखने को मिल गई है, लेकिन उससे पहले ही सोशल मीडिया यूजर्स ने तान्या को ट्रोल कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में तान्या को देख नेटिजेंस उन्हें ओवर एक्टिंग की दुकान कह रहे हैं। बता दें कि बिग बॉस 19 फेम तान्या को एक ब्रांड का विज्ञापन मिला है।

तान्या की एक्टिंग पर सवाल

एक तरह से यह उनकी एक्टिंग का पहला प्रोजेक्ट है, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा। इस वीडियो में तान्या को एक्टिंग करते देख सकते है। वहीं वीडियो पर उनके फैंस और नेटिजेंस की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। तान्या के विज्ञापन में उनकी एक्टिंग को देखने के बाद कई नेटिजेंस ने तान्या की एक्टिंग पर सवाल उठाए और एक्टिंग सिखने की सलाह दी, तो वहीं कई यूजर्स ने कमेंट करके तान्या को ओवर एक्टिंग की दुकान बताते हुए तंज कसा।

एक्टिंग तो ढंग से कर ले बहन

वहीं एक एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘पहला और आखिरी शूट। एक ने लिखा कि इससे अच्छी एक्टिंग तान्या बिग बॉस में कर रही थीं। ओवर एक्टिंग की दुकान’। जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘तान्या का पीआर कमेंट सेक्शन में जोर-शोर से तारीफें करने में लगा है। वहीं एक और यूजर ने लिखा एक्टिंग तो ढंग से कर ले बहन। इसके अलावा भी कई यूजर्स ने तान्या की एक्टिंग पर सवाल उठाए हैं और एक्टिंग सीखने की सलाह दी।

