Shefali Bagga Yuzvendra Chahal Viral Poster: युजवेंद्र चहल के वायरल AI पोस्टर पर बिग बॉस फेम कंटेस्टेंट ने लगाई ट्रोलर्स की क्लास

Shefali Bagga Yuzvendra Chahal Viral Poster: भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और बिग बॉस 13 फेम शेफाली बग्गा का एक AI-जेनरेटेड पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे विवाद और कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।

जहां चहल ने शुरू में वायरल तस्वीर पर हल्के-फुल्के अंदाज़ में जवाब दिया था, वहीं शेफाली बग्गा ने अब ट्रोलर्स पर ज़ोरदार पलटवार किया है, उनके व्यवहार को शर्मनाक और अस्वीकार्य बताया है। उनकी प्रतिक्रिया अब ऑनलाइन काफी सुर्खियां बटोर रही है।

AI पोस्टर से नया विवाद शुरू

यह चर्चा तब शुरू हुई जब हाल ही में शेफाली बग्गा को युजवेंद्र चहल के साथ देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया यूज़र्स उनके नाम जोड़ने लगे। इसके तुरंत बाद, एक AI-एडिटेड पोस्टर ऑनलाइन सर्कुलेट होने लगा।

यह वायरल पोस्टर कपिल शर्मा की फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं’ से प्रेरित लगता है, लेकिन इसमें चेहरों को एडिट करके शामिल किया गया है:

युजवेंद्र चहल

उनकी पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा

RJ महवश

शेफाली बग्गा

AI पोस्टर तेज़ी से वायरल हो गया, जिस पर नेटिज़न्स से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं।

शेफाली बग्गा की कड़ी प्रतिक्रिया

शेफाली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर तस्वीर को रीपोस्ट किया और सीधे ट्रोलर्स को लताड़ा। अपना गुस्सा ज़ाहिर करते हुए उन्होंने लिखा: “यह बिल्कुल घटिया है! जिस तरह से ये ट्रोलर्स महिलाओं के साथ व्यवहार करते हैं, वह शर्मनाक है। अपनी ज़िंदगी जियो! यह इस बात का साफ़ उदाहरण है कि लोग हमसे जुड़ी हर छोटी बात पर तुरंत कैसे प्रतिक्रिया देते हैं।” उनके बयान ने कई यूज़र्स को प्रभावित किया, जिन्होंने उनके रुख का समर्थन किया और टॉक्सिक ट्रोलिंग कल्चर की आलोचना की।

चहल का हल्के-फुल्के अंदाज़ में जवाब

इससे पहले, युजवेंद्र चहल ने उसी पोस्टर पर मज़ाकिया अंदाज़ में प्रतिक्रिया दी थी। तस्वीर शेयर करने वाले मीम पेज पर कमेंट करते हुए उन्होंने लिखा: “2-3 लोग अभी भी गायब हैं, एडमिन। अगली बार बेहतर रिसर्च करना।”

जहां चहल ने व्यंग्यात्मक लहजा अपनाया, वहीं शेफाली की प्रतिक्रिया ने ऑनलाइन ट्रोलिंग के लैंगिक स्वभाव को उजागर किया, खासकर महिलाओं को निशाना बनाने के मामले में।

अफवाहें कैसे शुरू हुईं

धनश्री वर्मा से चहल के तलाक के बाद, उनका नाम पहले RJ महवश के साथ जोड़ा गया था। दोनों को कई इवेंट्स में एक साथ देखा गया था, लेकिन अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, जिससे उन अफवाहों पर विराम लग गया है। यह लेटेस्ट अटकलें तब शुरू हुईं जब चहल और शेफाली बग्गा को मुंबई में एक रेस्टोरेंट से एक साथ बाहर निकलते देखा गया, जो सोशल मीडिया पर नई गॉसिप को हवा देने के लिए काफी था।

वायरल AI पोस्टर विवाद ने एक बार फिर AI के गलत इस्तेमाल, ऑनलाइन उत्पीड़न और जिस तरह से सेलिब्रिटी गॉसिप में महिलाओं को टारगेट किया जाता है, उस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हालांकि मीम्स हानिरहित लग सकते हैं, लेकिन शेफाली बग्गा के जवाब से यह साफ हो जाता है कि ऐसा कंटेंट अक्सर हद पार कर जाता है।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग