Bigg Boss 19 Winner: गौरव खन्ना बने Bigg Boss 19 के विनर, फाइनल में इस कंटेस्टेंट को मिली हार

Bigg Boss 19 Winner:लगभग साढ़े तीन महीने के मुश्किल सफ़र के बाद, बिग बॉस सीज़न 19 को आखिरकार अपना विनर मिल गया है। पॉपुलर टेलीविज़न एक्टर गौरव खन्ना सलमान खान के हिट रियलिटी शो में जीत गए हैं, उन्होंने अपने दमदार गेमप्ले, शांत व्यवहार और पूरे सीज़न में लगातार परफॉर्मेंस से दिल जीता है।

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में, गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट टॉप दो फाइनलिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे। होस्ट सलमान खान ने अपने खास स्टाइल में विनर का नाम अनाउंस किया—दोनों फाइनलिस्ट का हाथ पकड़कर गौरव का हाथ उठाकर उन्हें सीज़न 19 का चैंपियन घोषित किया।

गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के विनर बने

अनुपमा जैसे हिट टीवी शो में अपने असरदार रोल के लिए जाने जाने वाले गौरव खन्ना, बिग बॉस 19 के घर में 17 कंटेस्टेंट में से एक सबसे मज़बूत दावेदार के तौर पर आए थे। 24 अगस्त, 2025 को शुरू हुए इस सीज़न में गौरव ने स्ट्रेटेजी, इमोशनल इंटेलिजेंस और लीडरशिप का बैलेंस्ड मिक्स दिखाया—जिसे ऑडियंस से ज़बरदस्त सपोर्ट मिला।

जब फ़ाइनल वोट गिने गए,

तो गौरव को फ़रहाना भट्ट से ज़्यादा वोट मिले, जिससे उनकी जीत पक्की हो गई। फ़रहाना रनर-अप रहीं, जबकि प्रणित मोरे ने तीसरा स्थान हासिल किया। तान्या मित्तल और अमाल मलिक ने सीज़न का अंत क्रमशः चौथे और पाँचवें स्थान पर किया। इसके साथ ही, सलमान खान का बिग बॉस 19 बड़े सेलिब्रेशन के बीच ऑफिशियली खत्म हो गया।

ग्रैंड फ़िनाले में सेलिब्रिटीज़ ने चार चांद लगाए

ग्रैंड फ़िनाले और भी ग्लैमरस हो गया क्योंकि फ़िल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री के कई स्टार्स ने स्पेशल अपीयरेंस दी। कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे, पवन सिंह और सनी लियोनी जैसे सेलिब्रिटीज़ ने सीज़न की क्लोजिंग नाइट में स्टार पावर और बढ़ा दी।

जैसे ही गौरव को विनर घोषित किया गया, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर फ़ैन्स और साथी सेलिब्रिटीज़ के बधाई मैसेज की बाढ़ आ गई, जिसमें उन्हें एक डिज़र्विंग और मज़बूत विनर बताया गया। प्राइज़ मनी और एक ऐतिहासिक कामयाबी

बिग बॉस 19 जीतने पर गौरव खन्ना को चमचमाती ट्रॉफी और ₹50 लाख की प्राइज़ मनी मिली। दिलचस्प बात यह है कि 2025 में यह उनकी दूसरी रियलिटी शो जीत है, क्योंकि उन्होंने इस साल सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया का टाइटल जीता था।

एक ही साल में दो बड़े रियलिटी शो जीतकर, गौरव खन्ना ने इतिहास रच दिया है और टेलीविज़न के सबसे पसंदीदा स्टार्स में से एक के तौर पर अपनी जगह और पक्की कर ली है। बिग बॉस 19 भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन गौरव खन्ना की जीत का सिलसिला सच में अभी शुरू हुआ है।