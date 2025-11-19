Bigg Boss 19 Winner: वोटिंग में बड़ा उलटफेर! गौरव-फरहाना नहीं, अब ये कंटेस्टेंट पहुंचा नंबर-1 पर

Bigg Boss 19 Winner: बिग बॉस 19 हर गुजरते दिन के साथ और भी रोमांचक होता जा रहा है। शो इस समय फैमिली वीक में है, जहाँ प्रतियोगी अपने प्रियजनों से मिलते हुए भावुक पुनर्मिलन, मधुर पल और ढेर सारा ड्रामा लेकर आ रहे हैं। लेकिन इस गर्मजोशी के बीच, इंटरनेट पर एक बड़ा ट्विस्ट आया है—वोटिंग ट्रेंड पूरी तरह से बदल गया है!

ग्रैंड फ़िनाले तेज़ी से नज़दीक आ रहा है, ताज़ा अपडेट्स बता रहे हैं कि प्रशंसक अपने पसंदीदा प्रतियोगियों को शीर्ष पर पहुँचाने के लिए ज़ोरदार वोटिंग कर रहे हैं। और अब, नवीनतम वोटिंग चार्ट ने खेल को उल्टा कर दिया है।

अब वोटिंग की दौड़ में कौन आगे है?

बिग बॉस 19 में विजेता के खिताब की दौड़ में भारी अनिश्चितता देखी गई है। जहाँ गौरव खन्ना अब तक लगातार शीर्ष स्थान पर काबिज़ थे, वहीं नवीनतम आँकड़े एक चौंकाने वाला बदलाव दर्शाते हैं।

BiggBoss19.vote पेज के अनुसार, वर्तमान में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले प्रतियोगी प्रणित मोरे हैं।

यहाँ नवीनतम विवरण है:

प्रणित मोरे – 23,392 वोट (30%)

गौरव खन्ना – 20,444 वोट (26%)

फरहाना भट्ट – तीसरा स्थान

अश्नूर कौर – चौथा स्थान

अनुसरणकर्ता: तान्या मित्तल, अमल मलिक, मालती चाहर, और कुनिका सदानंद।

इस बीच, इस सप्ताह सबसे कम समर्थन पाने वाली प्रतियोगी मालती चाहर हैं, जो उन्हें चार्ट में सबसे नीचे रखती हैं।

बिग बॉस 19 में कितने प्रतियोगी बचे हैं?

घर के अंदर फिलहाल 9 प्रतियोगी हैं। पिछले हफ्ते अभिषेक बजाज, नीलम गिरी और मृदुल तिवारी बाहर हो गए थे।

शेष प्रतियोगी हैं: गौरव खन्ना, मालती चाहर, प्रणित मोरे, अमल मलिक, अशनूर कौर, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, शाहबाज़ बदेशा और कुनिका सदानंद। इन 9 में से लगभग 4 प्रतियोगी 7 दिसंबर को होने वाले ग्रैंड फिनाले से पहले ही बाहर हो जाएँगे। अंदरूनी खबरों के अनुसार, ट्रॉफी के लिए असली मुकाबला गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे के बीच होने की उम्मीद है, जिससे मुकाबला पहले से कहीं ज़्यादा कड़ा हो जाएगा।