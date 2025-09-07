Bigg Boss 19: घर का असली ‘सांप’ कौन? सलमान खान के सामने Tanya Mittal ने किया बड़ा खुलासा

Bigg Boss 19, आज समाज, नई दिल्ली: बिग बॉस 19 के अंदर का ड्रामा हर एपिसोड के साथ और भी ज़्यादा ज़ोरदार होता जा रहा है, और सलमान खान का वीकेंड का वार एक बार फिर सब कुछ हिला देने वाला है। प्रतियोगियों को असलियत का एहसास दिलाने के लिए मशहूर, सलमान इस वीकेंड एक ख़ास “मज़ेदार टास्क” आयोजित करेंगे, जहाँ घरवालों को अपने साथी प्रतियोगियों की तुलना अलग-अलग जानवरों से करनी होगी – जिससे उनके छिपे हुए व्यक्तित्व का पता चलेगा।

घर का ‘गिरगिट’ कौन है?

टास्क के दौरान, सलमान खान ने सबसे पहले अभिनेता गौरव खन्ना से पूछा कि उनके हिसाब से घर में गिरगिट की तरह कौन रंग बदलता रहता है। गौरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के नेहल चुडासमा का नाम लिया और दावा किया कि वह पहले दिन से ही कहानी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जब सब आसपास होते हैं तो वह बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। उनके अनुसार, नेहल ही शो की असली “गिरगिट” हैं।

तान्या मित्तल ने ‘साँप’ की ओर इशारा किया

इसके बाद सुर्खियाँ तान्या मित्तल पर आ गईं, जब सलमान खान ने उनसे एक ज्वलंत सवाल पूछा: घर में साँप कौन है? तान्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत फरहाना भट्ट का नाम ले लिया।

अपनी बात का समर्थन करते हुए, तान्या ने कहा, “एक लड़की होने के नाते, अगर आप किसी दूसरी लड़की से कहते हैं कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है… तो इसका मतलब है कि आप इस घर में सबसे ज़हरीला ज़हर फैला रहे हैं।” इससे फरहाना हैरान और अवाक रह गईं, और नेहल के साथ-साथ उन पर भी सबकी नज़रें टिक गईं।

अमल मलिक बनाम अभिषेक बजाज

मानो इतना ही काफी नहीं था, एक और टकराव शुरू होने वाला है। सलमान ने अमल मलिक से पूछा कि उनके हिसाब से घर का “सुअर” कौन है। अमल ने तुरंत अभिषेक बजाज का नाम लिया, जिससे दोनों में गुस्सा भड़क गया। दोनों के बीच तनाव एक तीखी बहस में बदलने की उम्मीद है।

इस वीकेंड का वार में सलमान खान के धमाकेदार आरोपों और विस्फोटक खुलासों से घर में उथल-पुथल मचने वाली है। इस एपिसोड में सुलगी चिंगारी आने वाले हफ़्ते में पूरी तरह से भड़क सकती है।