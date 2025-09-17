Bigg Boss 19 : बिग बॉस 19 में सबसे बड़ा डरपोक कौन? अमाल मलिक का खुला राज़

Bigg Boss 19, आज समाज, नई दिल्ली : बिग बॉस 19 के अंदर का ड्रामा शहबाज़ बदेशा के प्रैंक के बाद नए स्तर पर पहुँच गया है। शहबाज़ ने मजे के लिए घर का राशन और कंटेस्टेंट्स का निजी सामान छिपाने का फैसला किया – लेकिन जल्द ही हालात बेकाबू हो गए। वह लगभग बड़ी मुसीबत में फँस ही गए थे, और अगर ज़ीशान कादरी ने उनका साथ न दिया होता, तो शहबाज़ को घेरकर पूरे घर द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता था। दिलचस्प बात यह है कि यह प्रैंक सिर्फ़ उनका नहीं था – बल्कि सारा दोष उन्हीं पर था।

प्रैंक के बाद अमाल मलिक का पर्दाफाश

इस हफ़्ते के कप्तान, अमाल मलिक, भी इस प्रैंक में बराबर के शामिल थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपनी भूमिका का खुलासा नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने शहबाज़ को अकेले ही इसके परिणाम भुगतने दिए। जहाँ शहबाज़ सज़ा स्वीकार करने को तैयार थे और सारी आलोचना चुपचाप सुन रहे थे, वहीं अमाल अपने दिखावटी घमंड में छिपकर ऐसे पेश आ रहे थे मानो उनका इससे कोई लेना-देना ही न हो। तथाकथित “निडर” प्रतियोगी एक कायर से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा था।

बिग बॉस के घर में अमाल एक डरी हुई बिल्ली बन गए

हैरानी की बात यह है कि अमाल ने खुद इस शरारत में शामिल होने के बावजूद शहबाज़ को तीन सज़ाएँ देने का सुझाव दिया। दर्शकों और घरवालों ने उनके इस दोहरे मापदंड की कड़ी आलोचना की। सोशल मीडिया पर अभिषेक बजाज के पहले के दावों की भी चर्चा हुई—कि अमाल और जीशान हमेशा उन्हें निशाना बनाते हैं। प्रशंसकों ने तर्क दिया कि अगर अभिषेक ने भी यही शरारत की होती, तो अमाल समेत पूरा घर इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता और उनके खिलाफ हो जाता।

और तो और, अमाल ने एक बार अभिषेक को सिर्फ़ एक टी-शर्ट कूड़ेदान में फेंकने के लिए डाँटा था—लेकिन जब अपनी गलती की बात आई, तो उन्होंने उसे छुपाने की कोशिश में एक डरपोक बिल्ली की तरह व्यवहार किया।

दबंग का मुखौटा उतर गया

अमाल की कायरता अब और भी ज़ाहिर होती जा रही है। वह अक्सर प्रतियोगियों की पीठ पीछे गपशप करते नज़र आते हैं, और बाद में माफ़ी मांगते हैं या फिर आमने-सामने सुलह कर लेते हैं। उनका नकली “दबंग” मुखौटा उतर रहा है, और दर्शक बेवकूफ़ नहीं बन पा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर, प्रशंसक उन्हें एक रीढ़विहीन कप्तान कहकर ट्रोल करने लगे हैं, जिसने अपनी छवि बचाने के लिए शहबाज़ को बलि का बकरा बना दिया। घर के अंदर, वह अभी प्रतियोगियों को बेवकूफ़ बना सकते हैं – लेकिन बाहर, जनता सब कुछ बारीकी से देख रही है।