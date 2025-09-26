Bigg Boss 19: ‘चोमू किसको बोला…?’ मूवी नाइट बनी अखाड़ा, बसीर अली और आवेज़ दरबार में हुई जबरदस्त जंग

Bigg Boss 19, आज समाज, नई दिल्ली: बिग बॉस 19 हमेशा से ड्रामा से भरपूर रहा है, और इसका नया प्रोमो भी यही साबित करता है। घर के अंदर जो एक मज़ेदार मूवी नाइट होनी थी, वह जल्द ही एक गरमागरम लड़ाई में बदल गई। घर पहले से ही दो मज़बूत गुटों में बँटा हुआ है, ऐसे में झगड़े रोज़मर्रा की बात हो गए हैं, और इस बार बसीर अली और आवेज़ दरबार के बीच मामला और बिगड़ गया।
मूवी नाइट हुई गड़बड़
मौसम को और मज़ेदार बनाने के लिए, निर्माताओं ने प्रतियोगियों के लिए एक ख़ास मूवी नाइट का आयोजन किया। लेकिन पॉपकॉर्न और ठंडक के माहौल की बजाय, शाम तीखी बहसों से भर गई। बसीर अली, शहबाज़ बदेशा, गौरव खन्ना, नीलम गिरी, अमाल मलिक और अन्य लोग तब हैरान रह गए जब यह मज़ेदार माहौल एक जुबानी जंग में बदल गया।
आवेज़ बनाम बसीर – आमना-सामना
प्रोमो में आवेज़ दरबार और बसीर अली एक बार फिर आमने-सामने दिखाई दे रहे हैं। उनकी प्रतिद्वंद्विता कोई नई बात नहीं है – इससे पहले, बसीर ने आवेज़ पर अपनी गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर को धोखा देने का आरोप लगाया था और उनके चरित्र पर भी सवाल उठाए थे। इस ताज़ा मुकाबले में, आवेज़ अपना आपा खो देते हैं और बसीर व अन्य लोगों को “चोमू” कहकर पुकारते हैं, जो तुरंत ही तीखी प्रतिक्रिया का कारण बनता है। बसीर तीखी टिप्पणियों के साथ पलटवार करते हैं, और तनाव आसमान छू जाता है।
खुलेंगे राज़
प्रोमो के अंत में, भावुक आवेज़ भड़क उठते हैं और साथी प्रतियोगियों पर सिर्फ़ गंदा खेल खेलने के लिए निजी मुद्दों को खेल में घसीटने का आरोप लगाते हैं। आने वाला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है, जिसमें प्रतियोगी राज़ उगलेंगे और ऐसी सच्चाईयाँ उजागर करेंगे जो घर के अंदर के समीकरण बदल सकती हैं।