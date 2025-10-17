Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: इस वीकेंड का वार में सलमान का गुस्सा बरसेगा 5 कंटेस्टेंट्स पर, अरमान मलिक की भी होगी जमकर क्लास

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: इस वीकेंड का वार में सलमान का गुस्सा बरसेगा 5 कंटेस्टेंट्स पर, अरमान मलिक की भी होगी जमकर क्लास

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: सलमान खान द्वारा होस्ट किया जा रहा बिग बॉस 19 अपने चरम पर पहुँचते ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दिवाली नज़दीक आते ही, कंटेस्टेंट्स लगातार ड्रामा कर दर्शकों को बांधे हुए हैं। जहाँ मालती चाहर सुर्खियों में छाई हुई हैं, वहीं इस वीकेंड का एपिसोड धमाकेदार होने वाला है क्योंकि सलमान खान हाल ही में हुए विवादों के लिए कई घरवालों पर निशाना साध रहे हैं। पेश है उन कंटेस्टेंट्स की सूची जिन पर सलमान का गुस्सा भड़कने की संभावना है।

1. अमाल मलिक

अमाल मलिक घर में अपने आकर्षण के लिए मशहूर रहे हैं, लेकिन उनके गुस्से ने सभी को हैरान कर दिया है। हाल ही में, उन्होंने फरहाना की खाने की प्लेट छीन ली, जिससे काफी हंगामा हुआ। रिपोर्ट्स की मानें तो सलमान अमाल से उनके आवेगी व्यवहार के बारे में बात कर सकते हैं।

2. शहबाज़ बादशाह

इस वीकेंड शहबाज़ को भी सलमान के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में उनकी फरहाना के साथ तीखी बहस हुई, जिसमें उन्होंने फरहाना के परिवार को भी इस बहस में घसीट लिया। इस घटना पर वीकेंड का वार में चर्चा होने की उम्मीद है।

3. मालती चाहर

मालती ने नेहल के पहनावे पर टिप्पणी करके एक बार फिर हंगामा मचा दिया है, जिससे पूरे घर में विवाद छिड़ गया है। अब, सलमान खान द्वारा उनकी इस हरकत के लिए उन्हें फटकार लगाने की उम्मीद है।

4. गौरव खन्ना

गौरव की हालिया हरकतों ने उन्हें सलमान के निशाने पर भी ला दिया है। उन्होंने नीलम के फटे हुए पत्र के कुछ शब्द ज़ोर से पढ़कर सुनाए, जिससे सलमान की नाराज़गी बढ़ सकती है।

5. बसीर अली

बसीर अली भी इस सूची में शामिल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने मालती चाहर के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने उनके गृहनगर के लोगों का ज़िक्र किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी तीखी आलोचना हुई थी।

कौन नामांकित है?

इस हफ़्ते, 14 प्रतियोगियों में से गौरव खन्ना, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी और मालती चाहर को घर से बेघर होने के लिए नामांकित किया गया है। इस वीकेंड का वार के बाद उनमें से एक घर से बाहर जाने वाला है।

विशेष अतिथि और मनोरंजन

इस एपिसोड में और भी मज़ा जोड़ते हुए, ‘थम्मा’ के कलाकार सलमान खान के साथ मस्ती भरी गतिविधियों में शामिल होंगे। बॉलीवुड सितारे आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना भी घर में शामिल होंगे, जिससे प्रतियोगियों के लिए और भी रोमांच और मनोरंजन होगा।

