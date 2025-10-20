Bigg Boss 19: बिना ब्लाउज सिर्फ पेटीकोट में दिखीं Tanya Mittal? Malti Chahar के खुलासे से हिल गया घर, मचा बवाल

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 हर एपिसोड के साथ और भी ज़्यादा गरमाता जा रहा है! एक नाटकीय मोड़ में, प्रतियोगी मालती चाहर ने अपनी सह-प्रतियोगी तान्या मित्तल के खिलाफ चौंकाने वाले दावे किए हैं, उन पर एडल्ट टॉयज़ का कारोबार चलाने का आरोप लगाया है। मालती यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने और भी बेबाक खुलासे किए जिससे पूरा घर दंग रह गया।

तान्या के बीच एक बड़ा झगड़ा

Malti ne khole Tanya Mittal ke RAAZ gharwalon ke samne😱😱pic.twitter.com/jGgwGC36Yf — BBTak (@BiggBoss_Tak) October 19, 2025

बिग बॉस के फैन पेजों के सूत्रों के अनुसार, मालती और तान्या के बीच एक बड़ा झगड़ा होने वाला है। उनके बीच तीखी बहस के बाद, मालती ने तान्या पर “संस्कारी” छवि के पीछे अपना असली व्यक्तित्व छिपाने का आरोप लगाया। एक नए प्रोमो में मालती सबके सामने तान्या के राज़ उजागर करती हुई दिखाई दे रही हैं, और कह रही हैं।

सती-सावित्री की तरह व्यवहार

“तान्या मित्तल यहाँ सती-सावित्री की तरह व्यवहार करती हैं, लेकिन बाहर के लोग उनकी असलियत जानते हैं।” जब अभिषेक बजाज ने तान्या का बचाव करते हुए कहा कि वह साड़ी पहनती हैं और सभ्य दिखती हैं, तो मालती ने पलटवार किया, “आप उसका सिर्फ़ एक ही पहलू जानते हैं। वह वैसी नहीं है जैसी वह होने का दिखावा करती है। उसके तो सिर्फ़ पेटीकोट पहने हुए वीडियो भी हैं – ब्लाउज़ नहीं – और मिनी स्कर्ट। उसका हालिया वीडियो तो हैरान कर देने वाला था!”

यह सुनकर अभिषेक अवाक रह गए, जबकि मालती ने आगे कहा “अब आपको समझ आया कि उसे मीम मटेरियल क्यों कहा जाता है? वह कहती कुछ है और करती कुछ और है। वह तो पूरी खिलाड़ी है!”

मालती की यह टिप्पणी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, और कई लोग उन पर तान्या मित्तल के चरित्र पर कटाक्ष करने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच, तान्या के समर्थक उनका बचाव कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वायरल हो रहा “साड़ी बदलने वाला” वीडियो उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने से पहले का है।