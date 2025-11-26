Bigg Boss 19 Voting Trend: फिनाले से पहले मालती चाहर की धमाकेदार छलांग, दो कंटेस्टेंट्स का खेल लगभग खत्म

Bigg Boss 19 Voting Trend: बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले का काउंटडाउन ऑफिशियली शुरू हो गया है। सलमान खान होस्ट कर रहे हैं, जिसका बहुत इंतज़ार था, वह फिनाले एपिसोड 7 दिसंबर को आएगा, जब इस सीज़न का विनर आखिरकार ट्रॉफी उठाएगा। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, वोटिंग ट्रेंड तेज़ी से बदल रहे हैं और यह साफ तस्वीर दे रहे हैं कि कौन रेस में आगे चल रहा है—और कौन पीछे रह रहा है।

अभी, घर में आठ कंटेस्टेंट बचे हैं, और टिकट टू फिनाले ट्विस्ट ने पहले ही गेम में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि गौरव खन्ना ने सीज़न के आखिरी कैप्टन बनने के बाद फिनाले वीक में डायरेक्ट एंट्री पक्की कर ली है। लेकिन बाकी कहाँ हैं? आइए लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड्स पर एक नज़र डालते हैं।

गौरव खन्ना वोटिंग चार्ट्स में सबसे आगे

गौरव खन्ना मज़बूत स्थिति में दिख रहे हैं। फाइनल कैप्टेंसी जीतने के बाद, वह इस हफ़्ते नॉमिनेशन से बच गए और अब वोटिंग ट्रेंड्स में भी आगे निकल गए हैं। दावों के मुताबिक, गौरव बिग बॉस 19 ट्रॉफी के सबसे मज़बूत दावेदारों में से एक बन रहे हैं।

मालती चाहर को अचानक फैंस का सपोर्ट मिला

इस हफ़्ते के सबसे बड़े सरप्राइज़ में से एक मालती चाहर हैं। फिनाले से ठीक एक हफ़्ते पहले, मालती को फैंस से ज़बरदस्त सपोर्ट मिला है, जिससे वह वोटिंग ट्रेंड्स में दूसरे नंबर पर आ गई हैं। उनकी अचानक बढ़त ने टॉप पर मुकाबला और तेज़ कर दिया है।

प्रणित मोरे के टॉप 3 में पहुंचने की संभावना

प्रणित मोरे भी अपने गेमप्ले से दिल जीत रहे हैं। अभी तीसरे नंबर पर मौजूद प्रणित के पास वोटिंग रैंकिंग में आगे बढ़ने का असली मौका है। अगर यह ट्रेंड जारी रहता है, तो वह आने वाले दिनों में मालती चाहर की जगह को भी चैलेंज कर सकते हैं।

फरहाना भट्ट ट्रॉफी की रेस से बाहर

पूरे सीज़न में एक मज़बूत कंटेस्टेंट माने जाने के बावजूद, फरहाना भट्ट के वोटिंग नंबर कुछ खास नहीं हैं। वह अभी चौथे नंबर पर हैं, और अगर ट्रेंड नहीं बदला, तो ट्रॉफी उनके हाथ से निकल सकती है।

अशनूर कौर टॉप 3 से बाहर

अशनूर कौर घर में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन वोटिंग ट्रेंड कुछ और ही कहानी बताते हैं। वह पांचवें नंबर पर हैं, जिससे वह टॉप तीन से बाहर हैं—यह ऐसी सिचुएशन है जो फिनाले के करीब आने पर रिस्की साबित हो सकती है।

अमाल मलिक रेस में पीछे

सिंगर अमाल मलिक अहम स्टेज पर अपनी रफ़्तार खोते दिख रहे हैं। अभी छठे नंबर पर हैं, खबर है कि वह टॉप 5 फाइनलिस्ट की रेस से बाहर हो गए हैं, जिससे उनके जीतने के चांस बहुत कम हो गए हैं।

क्या तान्या मित्तल फिनाले से पहले बाहर हो जाएंगी?

हालांकि तान्या मित्तल दर्शकों के बीच पॉपुलर हैं, लेकिन उनके लिए ट्रॉफी जीतना मुश्किल लग रहा है। वोटिंग ट्रेंड में सातवें नंबर पर होने के कारण, इस बात की पूरी संभावना है कि तान्या फिनाले से पहले बाहर हो सकती हैं।

शहबाज़ बदेशा सबसे नीचे

शहबाज़ बदेशा, जिन्होंने शो में एंटरटेनमेंट वैल्यू जोड़ी, अपने ओवरऑल गेम से वोटर्स को इम्प्रेस करने में फेल रहे हैं। वह अभी वोटिंग रैंकिंग में सबसे आखिर में हैं, जिससे इस हफ़्ते उनके बाहर होने का सबसे ज़्यादा खतरा है।

फ़िनाले बस आने ही वाला है, इसलिए हर वोट अब पहले से कहीं ज़्यादा मायने रखता है। गौरव खन्ना और मालती चाहर मज़बूत दिख रहे हैं, लेकिन मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है—और बिग बॉस 19 में अभी भी सरप्राइज़ मिलने की उम्मीद है।