Bigg Boss 19 Update: “क्या मैं अपनी ही बहन के साथ सोऊँगा?” बिग बॉस 19 से बाहर होने के बाद बसीर अली भड़के

Bigg Boss 19 Update: सलमान खान का हिट रियलिटी शो बिग बॉस 19 पिछले दो महीनों से दर्शकों का ड्रामा और विवादों से मनोरंजन कर रहा है। हाल ही में, प्रतियोगी बसीर अली को नेहल चुडासमा के साथ शो से बाहर कर दिया गया था, और बाहर निकलने के तुरंत बाद, उन्होंने शो के निर्माताओं और होस्ट सलमान खान पर जमकर गुस्सा निकाला।

पिंकविला को दिए एक तीखे इंटरव्यू में, बसीर ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर उनके बारे में आपत्तिजनक गपशप और झूठी खबरें फैलाने के लिए निर्माताओं की कड़ी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि घर के अंदर जिस तरह की अफवाहें फैल रही हैं, वे “उनका भविष्य बर्बाद कर सकती हैं।”

बहन पर की गई टिप्पणियों से बसीर भड़के

बसीर ने खुलासा किया कि प्रतियोगी प्रणित ने उनकी बहन के बारे में एक घिनौनी टिप्पणी करते हुए कहा, “उनकी बहन भी उनके लिए कुछ कर सकती है।” गुस्से से भरे हुए, बसीर ने कहा, “इसका क्या मतलब है? कि मैं अपनी ही बहन के साथ सोऊँगा? यह तो बिल्कुल घिनौना है! बिग बॉस ने खुद वह क्लिप ऑनलाइन जारी की थी—तो फिर उन्होंने प्रणित से इस बारे में पूछताछ क्यों नहीं की? उन्हें इस घटिया टिप्पणी के लिए उसे फटकार लगानी चाहिए थी।”

उन्होंने आगे कहा, “घर के अंदर मुझे परेशान किया गया और नकारात्मक रूप से पेश किया गया। जब मैंने कोई छोटी सी बात कही, तो मुझे सबके सामने डाँटा गया, लेकिन जब किसी ने मेरे और मेरे परिवार के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी की, तो बिग बॉस और सलमान खान चुप रहे।”

बसीर ने मालती की गपशप के लिए आलोचना की

बसीर ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती पर भी निशाना साधा और उन्हें “खेल की समझ न रखने वाली खिलाड़ी” कहा। उन्होंने कहा, “मुझसे सीधे बात करने के बजाय, उन्होंने राष्ट्रीय टीवी पर मेरी कामुकता के बारे में बेबुनियाद गपशप फैलाई।

अगर उनमें थोड़ी भी हिम्मत होती, तो वह मुझसे सीधे तौर पर भिड़ जातीं। ऐसी अफवाहें किसी की छवि और ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हैं। जब इतने गंभीर आरोप लगाए गए थे, तो बिग बॉस को स्टैंड लेना चाहिए था।” रोडीज़ फेम स्टार ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, “अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है और मेरे बारे में ऐसी घटिया बातें की जा रही हैं। ये बातें करियर बर्बाद कर सकती हैं। बिग बॉस का फ़र्ज़ था कि इसे रोकें।”

Also Read: Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 7: एक दीवाने की दीवानियत’ का रोमांस नहीं थमा, मंडे पर भी कलेक्शन में जबरदस्त कमाल