Bigg Boss 19 Update: इरिटेशन की हद पार कर रहे ये 5 सदस्य, ऑडियंस भी आ गईं तंग

Bigg Boss 19 Update: ‘बिग बॉस 19’ हर गुजरते दिन के साथ और भी मसालेदार होता जा रहा है। हलवे को लेकर होने वाले झगड़ों से लेकर कैप्टेंसी को लेकर होने वाले अंतहीन ड्रामे तक, दर्शक हर दूसरे एपिसोड में नए ट्विस्ट और टर्न देख रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच, कुछ कंटेस्टेंट्स सिर्फ़ खेल ही नहीं रहे हैं – बल्कि घरवालों और दर्शकों, दोनों के धैर्य की भी परीक्षा ले रहे हैं। बिग बॉस 19 के टॉप 5 सबसे इरिटेटिंग कंटेस्टेंट्स पर एक नज़र डालते हैं जो गलत वजहों से सुर्खियाँ बटोर रहे हैं:

1. नेहल चुडासमा

जब से नेहल सीक्रेट रूम से लौटी हैं, उनका व्यवहार फैन्स को नागवार गुज़र रहा है। वह लगातार बेवजह के झगड़े कर रही हैं – हाल ही में हलवे को लेकर बसीर अली से भिड़ गईं! दोस्तों से बहस करने से लेकर बेवजह बखेड़ा खड़ा करने तक, नेहल ने “सबसे इरिटेटिंग” लिस्ट में अपनी जगह ज़रूर बना ली है।

2. तान्या मित्तल

तान्या का पूरा खेल उनकी लग्ज़री लाइफस्टाइल के इर्द-गिर्द घूमता नज़र आता है। घर के अंदर, वह अक्सर अपनी आलीशान ज़िंदगी का बखान करती रहती हैं, जो घरवालों और दर्शकों, दोनों को बोर और परेशान करने लगा है। और तो और, वह अपनी बात को बार-बार दोहराती रहती हैं और छोटी-छोटी बातों को भी बड़े विवाद में बदल देती हैं।

3. शहबाज़ बदेशा

शहनाज गिल के भाई, शहबाज़, वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर घर में आए थे और पूरी ऊर्जा के साथ आए थे। लेकिन उनके बेतुके चुटकुले और कॉमेडी स्टाइल अब सिरदर्द बनते जा रहे हैं। मज़ाकिया होने के बजाय, उनके लगातार रोस्ट और आपत्तिजनक पंचलाइन घरवालों को परेशान कर रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया ट्रोल्स का निशाना बना रहे हैं।

4. कुणिका सदानंद

लगता है कुणिका को उन झगड़ों में कूदने की आदत हो गई है जिनसे उनका कोई लेना-देना नहीं है। हाल ही में, बसीर और नेहल के बीच हुई बहस के दौरान, उन्होंने बेवजह दखल देकर मामले को और बढ़ा दिया। ऐसा पहली बार नहीं है – उन्हें कई बार दूसरों के मामलों में दखल देते हुए देखा गया है, और प्रशंसकों को यह बात लगातार परेशान कर रही है।

5. फरहाना भट्ट

फरहाना पहले दिन से ही अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, लेकिन अपनी बात कहने का उनका तरीका समस्याजनक है। वह अक्सर घरवालों के खिलाफ कठोर और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करती हैं।

कुनिका के साथ हाल ही में हुई लड़ाई में, उन्होंने अपनी उम्र का अपमान तक कर दिया, जिससे दर्शकों पर बुरा असर पड़ा। फ़िलहाल घर की कप्तान के रूप में कार्यरत, फरहाना का आक्रामक अंदाज़ दर्शकों को रास नहीं आ रहा है।