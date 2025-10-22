Bigg Boss 19 Update: 7 दिन बाद लौटी सरकार! मृदुल बना घर का नया कैप्टन 

Mohit Saini
Bigg Boss 19 Update: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 दिवाली के शानदार जश्न के बाद नए ड्रामे और नए ट्विस्ट के साथ वापस आ गया है। इस हफ़्ते, घर के अंदर तनाव बढ़ गया क्योंकि कंटेस्टेंट नीलम गिरी और फरहाना भट्ट के बीच तीखी बहस हुई, और साथ ही सत्ता में भी बड़ा बदलाव हुआ। सात दिनों तक बिना कैप्टन के रहने के बाद, घर को आखिरकार अपना नया शासक मिल गया – जी हाँ, बिग बॉस की सरकार वापस आ गई है! आइए जानें कि इस हफ़्ते घर का नया कैप्टन कौन है।

मृदुल तिवारी बने नए कैप्टन

big boss 19

लोकप्रिय फैन पेज “बीबी तक” के अनुसार, यूट्यूबर मृदुल तिवारी बिग बॉस 19 के घर के नए कैप्टन बनकर उभरे हैं। मृदुल ने कैप्टेंसी टास्क में प्रणित मोरे को हराकर घर के अंदर की ताकत फिर से हासिल कर ली। हालाँकि यह टास्क अभी तक टेलीविजन पर प्रसारित नहीं हुआ है,
लेकिन इसे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा, जिसमें लीडरशिप के लिए होने वाली कड़ी टक्कर दिखाई जाएगी। मृदुल के नेतृत्व में, घरवालों से एक बार फिर सभी नियमों का पालन करने और अपनी ज़िम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने की उम्मीद की जा रही है।

पूरे हफ़्ते कोई कप्तान नहीं

दिलचस्प बात यह है कि पिछले हफ़्ते घर में कोई कप्तान नहीं था। नेहल चुडासमा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, बिग बॉस ने गौरव और नीलम द्वारा उत्पन्न समस्याओं के कारण पिछले कप्तानी कार्य को रद्द कर दिया था, जिससे घर में नेतृत्वविहीनता छा गई थी।
कप्तान के बिना, प्रतियोगी अपने-अपने तरीके से घर के काम करते और घर के कई नियमों की अनदेखी करते नज़र आए। अब, मृदुल के कप्तान बनने के बाद, यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके नेतृत्व में घर की गतिशीलता और अनुशासन कैसे बदलता है।

बिग बॉस के घर में सितारों से सजी दिवाली का जश्न

हाल ही में, घर में एक भव्य दिवाली समारोह हुआ जिसमें कई बॉलीवुड सितारे प्रतियोगियों के साथ शामिल हुए। गायिका जैस्मीन सैंडलस और शान ने अपनी ऊर्जावान प्रस्तुतियों से मंच पर समां बांध दिया, जबकि आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी – आगामी फिल्म ‘थामा’ के कलाकार – घर आए और प्रतियोगियों के लिए त्योहारी उपहार लाए। बाद में, प्रतिष्ठित गायक अल्ताफ राजा ने घर के अंदर एक लाइव कॉन्सर्ट प्रस्तुत किया, जिसने रात को एक यादगार आकर्षण प्रदान किया।

