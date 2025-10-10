Bigg Boss 19 Update: अमाल मलिक की फोटो पर तान्या का किस वायरल! मालती चाहर के आरोप से घर में मचा बवाल

Bigg Boss 19 Update: अमाल मलिक की फोटो पर तान्या का किस वायरल! मालती चाहर के आरोप से घर में मचा बवाल

Bigg Boss 19 Update: सलमान खान का हिट रियलिटी शो बिग बॉस 19 इन दिनों खूब सुर्खियाँ बटोर रहा है। ताज़ा एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क के दौरान कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर मारपीट हुई। वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट्स मालती चाहर और तान्या मित्तल के बीच तीखी बहस छिड़ गई, जब मालती ने तान्या पर टास्क के दौरान अमाल मलिक की तस्वीर को किस करने का आरोप लगाया – यह आरोप अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है!

कैप्टनसी के लिए कड़ी टक्कर

हाल ही में हुए कैप्टेंसी चैलेंज में, कंटेस्टेंट्स को एक पज़ल टास्क के लिए जोड़ियों में बांटा गया था। इस राउंड में चार स्टेज थे, और हर राउंड में एक कंटेस्टेंट सुपरवाइज़र की भूमिका में था। जोड़ियों को सुपरवाइज़र की तस्वीर वाली एक पज़ल बनाकर मुकाबला करना था। जो सबसे ज़्यादा पज़ल हल करेगा, वह कैप्टेंसी का दावेदार होगा।

विवादास्पद क्षण

एक राउंड के दौरान, अमाल मलिक सुपरवाइज़र थे और तान्या मित्तल का मुक़ाबला मालती चाहर से था। टास्क के बीच में, तान्या अमाल की पज़ल वाली तस्वीर को कसकर पकड़े हुए और उसे मालती से बचाने के लिए उस पर लेटी हुई दिखाई दीं। इसी दौरान, मालती ने अचानक तान्या पर अमाल की तस्वीर चूमने का आरोप लगाया। जब तान्या से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने तुरंत इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से झूठ है। किसी भी घरवाले ने तान्या को तस्वीर चूमते हुए नहीं देखा, लेकिन मालती ने ज़ोर देकर कहा कि उन्होंने यह अपनी आँखों से देखा था।

सोशल मीडिया पर हंगामा

इस टास्क का एक क्लिप अब ऑनलाइन वायरल हो गया है। वीडियो में, तान्या, अमाल की पज़ल की कड़ी सुरक्षा करती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि मालती उसे छीनने की कोशिश कर रही हैं। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि तान्या ने वास्तव में तस्वीर को चूमा था या नहीं – फुटेज में यह साफ़ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। तान्या के प्रशंसक उनके बचाव में आगे आए हैं, मालती के आरोप को पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं और झूठी अफवाहें फैलाने के लिए उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

