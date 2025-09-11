Bigg Boss 19 Update: बिग बॉस 19 में फिर पलटी सत्ता, अमाल मलिक बने घर के नए कैप्टन

Bigg Boss 19 Update, आज समाज, नई दिल्ली: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 एक बार फिर सुर्खियों में है। घर में ताज़ा चर्चा कैप्टेंसी टास्क को लेकर है, जिसने सत्ता में एक और नया मोड़ ला दिया है। बसीर अली खान के बाद, अब कैप्टेंसी की कमान अमाल मलिक के हाथों में आ गई है। प्रशंसक इस बदलाव से बेहद खुश हैं, जबकि घर के अंदर इस टास्क ने खूब ड्रामा और गरमागरम पल पैदा किए।

बिग बॉस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टास्क

फैन पेज बिग बॉस लाइव फीड के अनुसार, घरवालों को बिग बॉस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कैप्टेंसी चैलेंज का सामना करना पड़ा। प्रतियोगियों को दो टीमों – रेड और ब्लू – में बांटा गया था।

रेड टीम: मृदुल, प्रणित, अभिषेक, तान्या, अवेज़, अमाल, अशनूर और फरहाना

ब्लू टीम: नीलम, कुनिका, बसीर, शहबाज़, ज़ीशान, गौरव, नगमा, नेहल और नतालिया

टास्क में चार दिलचस्प राउंड थे:

नकली प्रतियोगी राउंड – ब्लू टीम ने तान्या का नाम लिखा, लेकिन रेड टीम जीत गई।

सबसे गंदा प्रतियोगी राउंड – रेड टीम ने शहबाज़ का नाम लिखा, ब्लू टीम ने अभिषेक का नाम लिखा, और एक बार फिर रेड टीम ने जीत हासिल की।

विषाक्त प्रतियोगी राउंड – रेड टीम ने फरहाना का नाम लिखा, जबकि इस बार ब्लू टीम का पलड़ा भारी रहा।

खून चूसने वाला प्रतियोगी राउंड – ब्लू टीम ने कुनिका को निशाना बनाया, लेकिन रेड टीम अंततः जीत गई।

रेड टीम के बहुमत से जीतने के बाद, आठ सदस्यों को कप्तानी के लिए आपस में तीन नाम चुनने थे। अंत में, अमाल मलिक विजयी हुए और बिग बॉस के घर के नए कप्तान बने। इस हाई-वोल्टेज टास्क वाला एपिसोड आज रात, 11 सितंबर को प्रसारित होगा।

 