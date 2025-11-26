Bigg Boss 19 Update : एविक्शन के बाद कुनिका का बड़ा खुलासा, किसे मानती हैं Winner? शहबाज पर भी तोड़ी चुप्पी

By
Mohit Saini
-
0
80
Bigg Boss 19 Update :"एविक्शन के बाद कुनिका का बड़ा खुलासा, किसे मानती हैं Winner? शहबाज पर भी तोड़ी चुप्पी
Bigg Boss 19 Update :"एविक्शन के बाद कुनिका का बड़ा खुलासा, किसे मानती हैं Winner? शहबाज पर भी तोड़ी चुप्पी

Bigg Boss 19 Update: कुनिका सदानंद हाल ही में हुए वीकेंड का वार में बिग बॉस 19 से बाहर हो गईं, जिससे फैंस हैरान रह गए। उन्हें इस सीज़न के सबसे मज़बूत कंटेस्टेंट में से एक माना जाता था, कई लोगों का मानना ​​था कि वह आसानी से टॉप 5 और शायद फिनाले में पहुँच जाएँगी। हालाँकि, अचानक बाहर निकलने के बाद, कुनिका ने अब घरवालों के बारे में खुलकर बात की है और यह भी बताया है कि उनके हिसाब से कौन ट्रॉफी उठा सकता है।

घर से निकलने के बाद कुनिका ने कंटेस्टेंट के बारे में बात की

टेलीचक्कर के साथ एक इंटरव्यू में, कुनिका ने हर कंटेस्टेंट के बारे में अपने विचार शेयर किए: उन्होंने कहा, “बसीर ने अपना 100% दिया, लेकिन एक पॉइंट के बाद उसका गेम फीका पड़ गया। नेहल के साथ उसका बॉन्ड बढ़ गया, और उसने गेम में एक्टिव रहना बंद कर दिया।”

मृदुल के बारे में उन्होंने कहा कि गौरव ने उन्हें पूरी तरह से ओवरशैडो कर दिया, और कहा, “एक समय ऐसा आया जब मृदुल पहले गौरव से पूछे बिना कुछ भी नहीं करते थे। उनका छोटा से छोटा कदम भी गौरव पर निर्भर करता था।”

कुनिका ने शाहबाज़ बदेशा की तारीफ़ की 

कुनिका ने शाहबाज़ बदेशा की तारीफ़ करते हुए कहा कि उनके योगदान की तुलना मृदुल से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि शाहबाज़ घर में “ह्यूमर, नई एनर्जी और फ्रेशनेस” के साथ आए। उन्होंने यह भी माना कि शहनाज़ गिल के भाई होने की वजह से उन पर लगातार प्रेशर रहता था, जो खुद बिग बॉस से फेमस हुई थीं।

कुनिका ने कहा कि वह शाहबाज़ को फिल्मों में देखना पसंद करेंगी: “मैं चाहती हूं कि वह फिल्मों में आएं। वह कॉमेडी रोल के लिए परफेक्ट रहेंगे।”

कुनिका किसे विनर के तौर पर देखना चाहती हैं?

जब उनसे पूछा गया कि वह बिग बॉस 19 के विनर के तौर पर किसे देखती हैं, तो कुनिका ने बिना झिझक के फरहाना भट्ट को शो जीतने के लिए अपनी टॉप पसंद बताया।

बिग बॉस 19 फिनाले के करीब

बिग बॉस 19 अपने आखिरी स्टेज में पहुँच रहा है। टिकट टू फिनाले पहले ही शुरू हो चुका है, और आने वाले दिनों में तय होगा कि कौन से कंटेस्टेंट ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह पक्की करेंगे। रेस ऑफिशियली शुरू हो गई है — और यह तो वक्त ही बताएगा कि कौन फिनिश लाइन पार करता है।

Also Read: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, 89 साल में थम गई ‘ही-मैन’ की सांसें