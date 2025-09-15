Bigg Boss 19 Update: बिग बॉस 19 का सबसे बड़ा झटका! दो कंटेस्टेंट्स पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट

Bigg Boss 19 Update, आज समाज, नई दिल्ली: बिग बॉस 19 अपडेट , सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 के घर में बड़े ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। कंटेस्टेंट्स के बीच रिश्ते तेज़ी से बदल रहे हैं – दुश्मन दोस्त बन रहे हैं, जबकि दोस्ती दुश्मनी में बदल रही है। अब, एक चौंकाने वाला अपडेट सामने आया है: दो कंटेस्टेंट्स को पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट किया गया है।
इसका मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनका नाम हर हफ़्ते घर से बेघर होने की सूची में रहेगा। यह घटनाक्रम उस नाटकीय वीकेंड का वार के ठीक बाद आया है जिसमें नगमा मिराजकर और नतालिया जानोसजेक के शो को अलविदा कहने के साथ डबल एविक्शन हुआ था।

बिग बॉस ने उन्हें क्यों नॉमिनेट किया?

फैन पेज बिग बॉस तक के अनुसार, जिन दो कंटेस्टेंट्स को पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट किया गया है, वे हैं अभिषेक बजाज और शहबाज़ बदेशा। आने वाले एपिसोड में, दोनों के बीच तीखी बहस होती दिखाई देगी जो बाद में हाथापाई में बदल जाती है। चूँकि मारपीट करना बिग बॉस के घर के नियमों के सख्त खिलाफ है, इसलिए बिग बॉस ने सख्त कदम उठाते हुए दोनों को कड़ी सजा सुनाई – पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेशन।

शहबाज़ सिर्फ़ एक हफ़्ते में नॉमिनेट

दिलचस्प बात यह है कि शहबाज़ बदेशा पिछले हफ़्ते ही वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर घर में आए थे। उनकी एंट्री की घोषणा सलमान खान ने वीकेंड का वार में की थी। लेकिन सिर्फ़ एक हफ़्ते में ही शहबाज़ मुश्किल में पड़ गए और अब उन्हें बाकी सीज़न के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है।
शहबाज़, जिन्हें शहनाज़ गिल का भाई भी कहा जाता है, शुरुआत में अपने मज़ेदार वन-लाइनर्स और मज़ेदार हरकतों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे थे। हालाँकि, अब आने वाले एपिसोड में प्रशंसकों को उनका आक्रामक रूप भी देखने को मिलेगा।

फ़राह खान ने घरवालों को समझाया

इस हफ़्ते के वीकेंड का वार में फ़राह खान के साथ अक्षय कुमार और अरशद वारसी भी नज़र आए। जहाँ अक्षय और अरशद ने मज़ाक और नोकझोंक से माहौल को हल्का-फुल्का बनाया, वहीं फराह खान भी पीछे नहीं हटीं और उन्होंने प्रतियोगियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी।
उन्होंने घरवालों के व्यवहार की कड़ी आलोचना की और ख़ास तौर पर कुनिका सदानंद, नेहल चुडासमा और बसीर अली को आड़े हाथों लेते हुए उनसे अपना रवैया सुधारने को कहा। सोशल मीडिया यूज़र्स ने फराह की बेबाक और बेबाक प्रतिक्रिया की तारीफ़ की है।