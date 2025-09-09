Bigg Boss 19 Twist: तान्या मित्तल पर कमेंट से भड़के अमाल मलिक, बिग बॉस 19 में दोस्तों से ही हो गई जंग

Bigg Boss 19 Twist, आज समाज, नई दिल्ली: सलमान खान द्वारा होस्ट किया जा रहा बिग बॉस 19, हर गुज़रते एपिसोड के साथ और भी मसालेदार होता जा रहा है। घर के अंदर समीकरण तेज़ी से बदल रहे हैं—दोस्ती टूट रही है और अनपेक्षित रिश्ते बन रहे हैं। निर्माताओं द्वारा जारी किए गए नए प्रोमो में करीबी दोस्तों के बीच एक बड़ी अनबन दिखाई दे रही है, जहाँ अमोल मलिक, जीशान कादरी और बसीर अली से भिड़ते हैं—और ये सब तान्या मित्तल की वजह से।

अमोल ने तान्या का बचाव किया

हाल ही में हुए नॉमिनेशन टास्क में, कुणिका सदानंद ने तान्या मित्तल की माँ के बारे में एक कठोर टिप्पणी की, जिससे तान्या की आँखों में आँसू आ गए। ज़्यादातर घरवाले उनके साथ खड़े हो गए, लेकिन सिर्फ़ गौरव खन्ना और अमोल मलिक ने ही कुणिका के असंवेदनशील व्यवहार की सीधे तौर पर निंदा की। हैरानी की बात यह है कि घर का कप्तान होने के बावजूद बसीर अली ने चुप रहने का फैसला किया, जो अमोल को रास नहीं आया।

बसीर और ज़ीशान के बीच तीखी बहस

प्रोमो में, अमोल, बसीर की नेतृत्व क्षमता में कमी के लिए उसे फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमोल चिल्लाते हुए कहते हैं, “बसीर, जब तुम्हें खड़े होने की ज़रूरत थी, तो तुमने चुप्पी साध ली। अगर मैं कप्तान होता, तो मैं भी जवाब देता।”

बहस यहीं खत्म नहीं होती। अमोल, ज़ीशान कादरी से भी भिड़ जाते हैं। ज़ीशान अपना बचाव करते हुए कहते हैं, “मैंने कैमरे के सामने कुनिका के व्यवहार पर सवाल उठाया था,” जिस पर अमोल जवाब देते हैं, “कैमरे के सामने कहने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें टास्क के दौरान ही बोलना चाहिए था!”

दोस्ती खतरे में?

यह तीखी बहस इशारा करती है कि आने वाले एपिसोड में कभी एक-दूसरे से अलग न रहे दोस्तों के बीच एक बड़ा झगड़ा देखने को मिल सकता है। जब से सलमान खान ने वीकेंड का वार में अमोल को एक तीखा संदेश दिया है, तब से वह अपने खेल में और भी निखार ला रहे हैं और अब पीछे नहीं हट रहे हैं। इस बीच, इस सप्ताह के नामांकन पहले से ही घर के अंदर तनाव बढ़ा रहे हैं, जिसमें नगमा मिराजकर, अवेज दरबार, नतालिया जानोसजेक और मृदुल तिवारी को संभावित निष्कासन का सामना करना पड़ रहा है।