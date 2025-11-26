Bigg Boss 19: तान्या मित्तल पर एडल्ट टॉय वाले आरोपों की सच्चाई बाहर, मैनेजर ने मालती चाहर को लगाई फटकार

Bigg Boss 19: पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 पिछले तीन महीनों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है, और कंटेस्टेंट अपने गेमप्ले और पर्सनल खुलासों से सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस सीज़न के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक, तान्या मित्तल अक्सर सुर्खियों में रहती हैं—चाहे वह उनकी लाइफस्टाइल हो या शो के बाहर उनके काम का दावा हो।

हालांकि, कई दर्शक उनके बयानों को खारिज कर देते हैं, जिससे सोशल मीडिया पर अक्सर उन्हें ट्रोल किया जाता है। हाल ही में, वाइल्डकार्ड एंट्री करने वाली मालती चाहर ने तान्या के बिज़नेस के दावों पर सवाल उठाए, जिससे एक नया विवाद खड़ा हो गया। अब, तान्या मित्तल के मैनेजर ने इस मामले को साफ करने के लिए कदम उठाया है। यहां बताया गया है कि क्या हुआ।

मालती चाहर का चौंकाने वाला आरोप

मालती चाहर ने एक एपिसोड के दौरान सोशल मीडिया पर चल रही बातों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि तान्या मित्तल एडल्ट टॉय और कंडोम के बिज़नेस में शामिल हैं। यह आरोप तेज़ी से वायरल हो गया, और फ़ैन्स और क्रिटिक्स ने भी इस पर अपनी राय दी। हालाँकि, तान्या ने इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया।

तान्या मित्तल ने दावे को खारिज किया

तान्या मित्तल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मालती के आरोप को पूरी तरह से झूठा बताया। उन्होंने कहा कि इस दावे का कोई आधार नहीं है और यह सिर्फ़ उनकी इमेज खराब करने के लिए फैलाया जा रहा है।

मैनेजर ने चुप्पी तोड़ी, सच बताया

बॉलीवुड स्पाई से बात करते हुए, तान्या मित्तल के मैनेजर ने मालती चाहर के दावे को बिल्कुल बेबुनियाद बताया। उन्होंने नेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसे कमेंट करने के लिए मालती की कड़ी आलोचना की।

मैनेजर ने कहा, “बहुत शर्मनाक”

मैनेजर ने कहा, “इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर किसी भी लड़की के बारे में ऐसी बातें कहना बहुत शर्मनाक है।” “मालती ने जो भी दावा किया है वह पूरी तरह से झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है।”

“कर्मा उसे वापस मिल गया है”

मालती पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “कर्मा हमेशा वापस आता है। उसने तान्या के बारे में कुछ गंदा कहा, और अब लोग उसके बारे में भी यही कह रहे हैं—कि वह लेस्बियन है।”

“किसी के बारे में झूठ मत बोलो”

अपनी बात खत्म करते हुए, मैनेजर ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि अब वह समझ गई होगी कि अगर कोई बात सच नहीं है तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ इसलिए ऐसी बातें कहना कि आपने उन्हें सुना है, गलत है।”

बिग बॉस 19 का फिनाले दिसंबर में होगा

इस बीच, बिग बॉस 19 का फिनाले दिसंबर में होना है। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सलमान खान के हिट रियलिटी शो में ट्रॉफी कौन उठाएगा।