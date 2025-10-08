Bigg Boss 19: इस हफ्ते घर से बेघर होगा ये कंटेस्टेंट, फैंस ने दे दिया सबसे कम वोट

Bigg Boss 19 Voting: बिग बॉस सीज़न 19 पिछले एक महीने से ज़्यादा समय से ज़ोरदार चल रहा है और घर के अंदर का ड्रामा और भी गहराता जा रहा है। जहाँ कुछ कंटेस्टेंट पूरी ऊर्जा और साहसिक रणनीतियों के साथ घर में आए थे, वहीं कई अब फीके साबित हो रहे हैं। इस बीच, फरहाना भट्ट, नेहल चुडासमा और मालती चाहर ने मिलकर माहौल को बदलने और घर में अफरा-तफरी मचाने का काम किया है।

नए नॉमिनेशन टास्क में, “चुड़ैल जोड़ी” – फरहाना और मालती – ने विरोधी ग्रुप पर निशाना साधा और इस हफ़्ते घर से बाहर होने के लिए ज़ीशान कादरी, अशनूर कौर, बसीर अली, प्रणित मोरे, नीलम गिरी और मृदुल को नॉमिनेट किया। अब, वोटिंग लाइन खुल गई है और प्रशंसकों ने तय कर लिया है कि इस वीकेंड कौन घर से बाहर रहेगा और कौन बाहर जाएगा।

बिग बॉस 19 के सातवें हफ़्ते में कौन होगा घर से बाहर?

हर हफ़्ते, जैसे ही नामांकन सूची की घोषणा होती है, JioCinema और Hotstar पर वोटिंग पोल खुल जाता है, जिससे प्रशंसक अपने पसंदीदा प्रतियोगियों को चुन सकते हैं। मौजूदा वोटिंग ट्रेंड्स के अनुसार, बसीर अली 31.3% वोटों के साथ पोल में सबसे आगे हैं, जिससे साबित होता है कि दर्शक अभी भी उनका खेल देखना चाहते हैं।

उनके ठीक पीछे स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे हैं, जो आखिरकार अपने खोल से बाहर आकर दर्शकों का मनोरंजन करते दिख रहे हैं। उन्हें 24% वोट मिले हैं, जिससे वह इस हफ़्ते शीर्ष दो में सुरक्षित रूप से जगह बना पाए हैं। मृदुल (14.63%) और अशनूर कौर (13.23%) ने भी अभी के लिए सुरक्षित बने रहने के लिए पर्याप्त वोट हासिल कर लिए हैं।

नीलम गिरी या जीशान कादरी – कौन जा रहा है घर?

इस हफ़्ते के वोटिंग आँकड़ों के अनुसार, सबसे नीचे दो प्रतियोगी नीलम गिरी और जीशान कादरी हैं। नीलम को जहाँ 10.52% वोट मिले, वहीं ज़ीशान केवल 5.68% वोटों के साथ काफ़ी पीछे हैं – जिससे इस हफ़्ते उनके बाहर होने की संभावना सबसे ज़्यादा है।

दिलचस्प बात यह है कि ज़ीशान ने बिग बॉस 19 में अपने सफ़र की शुरुआत एक मज़बूत खेल और प्रभावशाली उपस्थिति के साथ की थी। हालाँकि, समय के साथ, उन्होंने अपनी गति और गठबंधन दोनों खो दिए हैं। अब, अमल मलिक, बसीर अली, शहबाज़ बदेशा और तान्या मित्तल जैसे प्रतियोगियों के उनके ख़िलाफ़ हो जाने से, उनका खेल एक गतिरोध पर पहुँच गया है।

दूसरी ओर, नीलम गिरी ने उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। नामांकित होने के बाद, उन्होंने आखिरकार खुद के लिए आवाज़ उठाई और एक मज़बूत, ज़्यादा स्वतंत्र खेल खेलना शुरू किया – जिससे दर्शकों का कुछ सकारात्मक ध्यान आकर्षित हुआ।