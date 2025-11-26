Bigg Boss 19: ‘टिकट टू फिनाले’ जीतकर ये कंटेस्टेंट बना पहला फाइनलिस्ट, मिली कैप्टेंसी भी

Bigg Boss 19: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 अपने लगातार ट्विस्ट और हाई-वोल्टेज ड्रामा से सुर्खियों में बना हुआ है। वीकेंड का वार एपिसोड में कुनिका सदानंद के बाहर होने के बाद, घर के अंदर मुकाबला और बढ़ गया, खासकर जब से बहुत इंतज़ार किया जा रहा ‘टिकट टू फिनाले’ टास्क शुरू हुआ।

मेकर्स ने हाल ही में एक नया प्रोमो जारी किया है जिसमें फिनाले वीक में सीधे एंट्री के लिए घरवालों के बीच कड़ी टक्कर दिखाई गई है। और अब, सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है—बिग बॉस 19 के पहले फाइनलिस्ट का नाम सामने आ गया है।

बचे हुए कंटेस्टेंट कौन हैं?

कुनिका सदानंद के बाहर होने के बाद, बिग बॉस 19 के घर में सिर्फ आठ कंटेस्टेंट बचे हैं। इनमें अशनूर कौर, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, अमाल मलिक, शाहबाज़ बदेशा, फरहाना भट्ट, मालती चाहर और तान्या मित्तल शामिल हैं।

लेटेस्ट प्रोमो में, सभी आठ हाउसमेट ‘टिकट टू फिनाले’ के लिए कड़ा मुकाबला करते दिखे। आखिरकार, अशनूर कौर, प्रणित मोरे, गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट इस ज़रूरी टास्क के लिए टॉप चार कंटेस्टेंट के तौर पर उभरे।

बिग बॉस 19 के पहले फाइनलिस्ट कौन हैं?

बिग बॉस ने चार कंटेस्टेंट के बीच एक फाइनल टास्क अनाउंस किया, जिसमें कहा गया कि विनर न सिर्फ टिकट टू फिनाले जीतेगा बल्कि सीजन का आखिरी कैप्टन भी बनेगा।

बिग बॉस फैन पेज ‘BB तक’ के मुताबिक, गौरव खन्ना टास्क में जीत गए। इस जीत के साथ, गौरव ऑफिशियली बिग बॉस 19 के पहले फाइनलिस्ट बन गए। अपनी इस कामयाबी के साथ, उन्होंने फाइनल कैप्टेंसी भी हासिल कर ली, जिसके लिए वह शो के पहले हफ्ते से ही कोशिश कर रहे थे।

बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले कब है?

ग्रैंड फिनाले की तारीख भी कन्फर्म हो गई है। बिग बॉस 19 7 दिसंबर को खत्म होगा, जब सलमान खान इस सीज़न के विनर का नाम अनाउंस करेंगे। एक कंटेस्टेंट ट्रॉफी उठाएगा, जबकि बाकी घरवालों को आगे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि दर्शकों को हफ्ते के बीच में घर से बेघर होते हुए देखा जा सकता है, जिससे आने वाले एपिसोड और भी इंटेंस और अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगे। जैसे-जैसे फिनाले करीब आ रहा है, घर के अंदर प्रेशर बढ़ने वाला है, जिससे आखिर तक हाई ड्रामा और कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है।