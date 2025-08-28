Bigg Boss 19: 1-2 नहीं, पूरी 800 साड़ियां लेकर Bigg Boss 19 में आई ये हसीना, लग्जरी अंदाज़ से मचाया धमाल

Bigg Boss 19, (आज समाज), नई दिल्ली: बिग बॉस 19 पहले से ही ड्रामा और ग्लैमर से भरपूर है, और प्रतियोगी तान्या मित्तल शहर में चर्चा का विषय बन गई हैं।

ज़्यादातर प्रतिभागी, जो ट्रेंडी या इंडो-वेस्टर्न आउटफिट्स का सीमित कलेक्शन लेकर आते हैं, के विपरीत, तान्या ने एक चौंकाने वाली बात बताई – वह बिग बॉस के घर में एक नहीं, दस नहीं, बल्कि 800 से ज़्यादा साड़ियों के साथ आई हैं!

हर दिन के लिए एक साड़ी

एक रिपोर्ट के अनुसार, तान्या ने बताया कि वह अपनी लग्ज़री लाइफस्टाइल को छोड़ने की कोई योजना नहीं बना रही हैं। उन्होंने बताया, “मैं अपने गहने, एक्सेसरीज़ और 800 से ज़्यादा साड़ियाँ अपने साथ लाई हूँ। मैंने घर के अंदर हर दिन तीन साड़ियाँ बदलने का फैसला किया है।”

तान्या के बेबाक बयान

बिग बॉस से पहले, तान्या कुंभ मेले के दौरान अपने कुछ ज़बरदस्त बयानों से सुर्खियाँ बटोर चुकी थीं। शो के पहले दिन, उन्होंने यह दावा करके अपने साथी प्रतियोगियों को चौंका दिया: “मेरे अंगरक्षकों ने कुंभ मेले के दौरान 100 लोगों की जान बचाई है,

यहाँ तक कि पुलिस ने भी। वे उच्च प्रशिक्षित हैं। मुझे अभी तक कोई धमकी नहीं मिली है, लेकिन मेरे परिवार को हमेशा सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ा है। इसलिए मैं कड़ी सुरक्षा की माँग करती रहती हूँ।”

बिग बॉस 19 का ड्रामा गरमा गया

तान्या, बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना, आशनूर कौर, जीशान कादरी, नगमा, आवेज़ दरबार, नेहाल, अभिषेक बजाज, बसीर अली, नतालिया, प्रणित, फरहाना भट्ट, नीलम गिरी, कुनिका, अमल मलिक और मृदुल के साथ कई मशहूर हस्तियों में से एक हैं। हाल ही में, फरहाना को वोट देकर बाहर कर दिया गया था।

इस बीच, खाने को लेकर झगड़े घर में अफरा-तफरी मचा रहे हैं। गौरव खन्ना को दाल का एक अतिरिक्त कटोरा लेने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा,

जिसके कारण प्रतियोगियों के साथ उनकी तीखी बहस हुई। इससे पहले, बसीर और कुनिका के बीच खाने के हिस्से को लेकर भी झगड़ा हुआ था – जिससे एक बार फिर साबित हो गया कि बिग बॉस के घर में कोई भी बात इतनी छोटी नहीं होती कि लड़ाई शुरू हो जाए।