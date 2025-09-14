Bigg Boss 19: तीसरे हफ्ते में छाए ये 5 सितारे, देखें किसने मारी सबसे धमाकेदार बाज़ी

Bigg Boss 19: तीसरे हफ्ते में छाए ये 5 सितारे, देखें किसने मारी सबसे धमाकेदार बाज़ी

Bigg Boss 19, आज समाज, नई दिल्ली: देश का पसंदीदा रियलिटी शो, बिग बॉस 19, एक बार फिर साबित कर रहा है कि इसे भारतीय टेलीविज़न का बादशाह क्यों कहा जाता है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला यह विवादास्पद शो अपने हाई-वोल्टेज ड्रामा, अप्रत्याशित ट्विस्ट और धमाकेदार टास्क से तहलका मचा रहा है।

अब जब शो ने तीन हफ़्ते पूरे कर लिए हैं, तो उत्साह अपने चरम पर है और प्रशंसक अभी से अपने पसंदीदा चुनने लगे हैं। X (पहले ट्विटर) पर ट्रेंडिंग हैशटैग के आधार पर, हफ़्ते 3 के शीर्ष 5 प्रतियोगियों की सूची जारी कर दी गई है।

शीर्ष 5 में कौन पहुँचा?

बिग बॉस की गतिविधियों पर नज़र रखने वाले एक लोकप्रिय अकाउंट, लाइवफीड अपडेट्स के अनुसार, रैंकिंग पूरी तरह से प्रशंसकों द्वारा निर्धारित की गई है। इस हफ़्ते अभिषेक बजाज सबसे आगे हैं, जिन्होंने 172.4 हज़ार हैशटैग के साथ पहला स्थान हासिल किया। दिलचस्प बात यह है कि इतने ही हैशटैग के साथ, बसीर अली दूसरे स्थान पर अपनी विशाल प्रशंसक संख्या साबित करते हुए मज़बूती से बने हुए हैं।

तीसरे स्थान पर बेहद लोकप्रिय अशनूर कौर हैं, जिन्होंने 156.7 हज़ार हैशटैग हासिल किए और अपने आकर्षण और सीधे-सादे अंदाज़ से लोगों का दिल जीत लिया। उनके बाद प्रतिभाशाली अभिनेता गौरव खन्ना 132.7 हज़ार हैशटैग के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि संगीत सनसनी अमाल मलिक 127 हज़ार हैशटैग के साथ पाँचवें स्थान पर हैं।

वीकेंड का वार धमाकेदार होगा

जहाँ प्रशंसक अपने पसंदीदा कलाकारों का समर्थन करने में व्यस्त हैं, वहीं अब सभी की निगाहें आने वाले वीकेंड का वार एपिसोड पर टिकी हैं। हर हफ्ते के उलट, इस बार सलमान खान अपनी फिल्मों की व्यस्तता के कारण शो की मेजबानी नहीं करेंगे। उनकी जगह फराह खान होंगी, जो प्रतियोगियों को वास्तविकता का एहसास दिलाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस एपिसोड में और भी रोमांच जोड़ते हुए, अरशद वारसी और अक्षय कुमार भी विशेष रूप से नज़र आएंगे।

फराह की ज़बरदस्त होस्टिंग, अरशद की कॉमिक टाइमिंग और अक्षय की एनर्जी के साथ, इस वीकेंड का वार किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं होने वाला है। फैन्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन से कंटेस्टेंट्स को कड़ी टक्कर मिलेगी और कौन अपना जलवा बिखेरेगा। एक बात तो साफ़ है – बिग बॉस 19 हर गुज़रते हफ़्ते के साथ और भी बड़ा, बोल्ड और मनोरंजक होता जा रहा है।