Bigg Boss 19: सोशल मीडिया पर छाए ये 5 सितारे! इस हफ्ते के टॉप कंटेस्टेंट्स की लिस्ट देख दंग रह जाएंगे आप

Bigg Boss 19: भारत के सबसे चर्चित रियलिटी शो, बिग बॉस 19 का नया सीज़न ज़ोरों पर है और ड्रामा, इमोशन और मनोरंजन प्रशंसकों को अपनी स्क्रीन से चिपकाए हुए हैं। जैसे-जैसे मुकाबला तेज़ होता जा रहा है, सोशल मीडिया पर कंटेस्टेंट्स को लेकर चर्चाओं का बाज़ार गर्म है। तो, इस हफ़्ते इंटरनेट पर छाए रहने वाले टॉप 5 बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट्स कौन हैं? आइए जानें!

इस हफ़्ते के टॉप 5 ट्रेंडिंग कंटेस्टेंट्स

लाइवफीड अपडेट्स द्वारा एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर की गई एक पोस्ट के अनुसार, इस हफ़्ते के टॉप पांच बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट्स को सोशल मीडिया पर उनके नाम पर इस्तेमाल किए गए हैशटैग की संख्या के आधार पर रैंक किया गया है।

पूरी सूची यहां देखें:

अभिषेक बजाज – 534.5K उल्लेख

फरहाना भट्ट – 479.9K उल्लेख

गौरव खन्ना – 323.8K उल्लेख

अमाल मलिक – 264.1K उल्लेख

अशनूर कौर – शीर्ष पांच में जगह बना रही हैं

इन प्रतियोगियों ने घर के अंदर अपने प्रदर्शन, विवादों और खेल बदलने वाली रणनीतियों से सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है।

दोहरे निष्कासन ने सबको चौंका दिया

पिछले हफ़्ते के दोहरे निष्कासन ने सभी को चौंका दिया जब बसीर अली और नेहल चुडासमा को बाहर का रास्ता दिखाया गया। इस अप्रत्याशित मोड़ ने घरवालों और प्रशंसकों दोनों को चौंका दिया, जिससे एक बार फिर साबित हो गया कि बिग बॉस में कुछ भी हो सकता है!

इस हफ़्ते कौन खतरे में है?

ताज़ा खबरों के अनुसार, कुनिका सदानंद और नीलम गिरी को इस हफ़्ते सबसे कम वोट मिले हैं। हालाँकि, दोनों अभी भी सुरक्षित हैं – क्योंकि अफवाहें हैं कि इस बार घर के कप्तान प्रणीत मोरे बाहर हो सकते हैं!

बिग बॉस 19 लगातार बड़ा होता जा रहा है

सलमान खान द्वारा होस्ट किया जा रहा बिग बॉस 19 ड्रामा, मनोरंजन और अप्रत्याशितता का एक बेहतरीन मिश्रण बना हुआ है। हर हफ़्ते नए ट्विस्ट, भावनात्मक उतार-चढ़ाव और दमदार टास्क आते हैं – और प्रशंसक इनसे कभी नहीं थकते!

