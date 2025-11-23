Bigg Boss 19: फिनाले से पहले तान्या की किस्मत चमकी! मिला मेगा शो ऑफर

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 दिन-ब-दिन और भी वाइल्ड होता जा रहा है क्योंकि अचानक आए ट्विस्ट चीज़ों को हिलाकर रख देते हैं। फैमिली वीक में कंटेस्टेंट की आंखें नम हो गईं, और वीकेंड का वार में सलमान खान ने घरवालों की क्लासिक टफ-लव क्लास लगाई। लेकिन लेटेस्ट प्रोमो ने एक ऐसा बम गिराया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी!

ग्रैंड फिनाले से ठीक पहले, तान्या मित्तल की किस्मत चमक गई है — उन्हें एक बड़े शो का ऑफर मिला है! और अंदाज़ा लगाइए क्या? इसी प्रोजेक्ट के लिए एक और कंटेस्टेंट को भी चुना गया है। जानना चाहते हैं? चलिए इसे समझते हैं।

एकता कपूर ने दो कंटेस्टेंट को शो ऑफर किया

नए रिलीज़ हुए प्रोमो में, सुपरस्टार प्रोड्यूसर एकता कपूर बिग बॉस के स्टेज पर सलमान खान के साथ हैं। वह अपने नए लॉन्च हुए बालाजी एस्ट्रो ऐप के बारे में बात करती हैं, और कहती हैं कि वह इसके फेज़ वन को प्रमोट करने के लिए शो में हैं।

फिर एकता ने सबको यह कहकर सरप्राइज़ कर दिया, “हर साल बिग बॉस से किसी को कास्ट करना मेरे लिए लगभग एक रिवाज़ है। लेकिन इस बार, मैं अपना अगला शो दो कंटेस्टेंट को दे रही हूँ।” और चुने गए लोग हैं… तान्या मित्तल और अमाल मलिक!

एकता ने तान्या के स्टार्स की तारीफ़ की

एकता कपूर, जो एस्ट्रोलॉजी में अपनी अजीब मान्यताओं के लिए जानी जाती हैं, ने तान्या की तारीफ़ करते हुए कहा,

“तान्या के 10वें घर में राहु है, और उस जगह वाले लोग दुनिया जीत सकते हैं।” तान्या बहुत खुश थीं, उन्होंने इसे सपना सच होने जैसा बताया। इस बीच, सलमान खान ने अपना सिग्नेचर ह्यूमर दिखाते हुए मज़ाक में कहा, “रोल एक गरीब लड़की का है… तान्या, तुम इसे कैसे मैनेज करोगी?” घरवाले ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगे।

तान्या और अमाल की ऑन-स्क्रीन जोड़ी?

फैंस को घर के अंदर तान्या और अमाल की केमिस्ट्री पहले से ही पसंद थी, भले ही हाल ही में उनकी दोस्ती में खटास आ गई है। अब, बड़ा सवाल यह है कि क्या वे एकता के आने वाले शो में फिर से स्क्रीन पर साथ दिखेंगे? इस बात की संभावना ने दर्शकों के बीच पहले ही ज़बरदस्त चर्चा पैदा कर दी है। एलिमिनेशन की बात करें तो, इस हफ़्ते शहबाज़ बदेशा को छोड़कर बाकी सभी नॉमिनेटेड हैं। वोटिंग ट्रेंड्स के अनुसार, कुनिका सदानंद को सबसे कम वोट मिल रहे हैं और वह बाहर हो सकती हैं।