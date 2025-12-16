Tanya Mittal का आलीशान होम थिएटर आया सामने, हर दावा निकला एकदम सच

By
Mohit Saini
-
0
68
Tanya Mittal का आलीशान होम थिएटर आया सामने, हर दावा निकला एकदम सच
Tanya Mittal का आलीशान होम थिएटर आया सामने, हर दावा निकला एकदम सच

Tanya Mittal: बिग बॉस 19 भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन थर्ड रनर-अप तान्या मित्तल अभी भी सुर्खियां बटोर रही हैं। मुंबई में सक्सेस पार्टी में शामिल होने के बाद, तान्या अब अपने ग्वालियर वाले घर लौट आई हैं, और उनकी लग्ज़री लाइफस्टाइल की एक नई झलक ने फैंस को हैरान कर दिया है—खासकर उनके इन-हाउस होम थिएटर सेटअप ने।

तान्या मित्तल के होम थिएटर के अंदर की एक झलक

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Tanya Mittal (@tanyamittalofficial)

तान्या ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके घर का एक बड़ा हॉल दिख रहा है, जहाँ पूरा परिवार आराम से बैठा है, और एक बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन पर बिग बॉस 19 देख रहा है। यह क्लिप उसी लाइफस्टाइल की झलक दिखाती है जिसके बारे में उन्होंने शो के दौरान बात की थी—जिसे पहले कई लोगों ने बढ़ा-चढ़ाकर कहा था।

अपने घर के बाहर खड़ी लग्ज़री कारों से लेकर एक बड़े गार्डन और अब पूरी तरह से काम करने वाले होम थिएटर तक, तान्या वह सब कुछ बताती दिख रही हैं जो उन्होंने कभी नेशनल टेलीविज़न पर दावा किया था।

“हम घर पर ऐसे ही मूवी देखते हैं”

वीडियो शेयर करते हुए तान्या ने कैप्शन में लिखा: “मेरा परिवार मेरे साथ हर दिन बिग बॉस देखता है। मैंने जान्हवी कपूर, मनीष पॉल और वरुण धवन से कहा कि हम भी आपकी मूवी ऐसे ही देखते हैं।”

उनके इस बयान ने फैंस को तुरंत वीकेंड का वार एपिसोड की याद दिला दी, जिसमें उन्होंने पूरा थिएटर बुक करने या घर पर प्रोजेक्टर लगाने की बात कही थी।

फैन रिएक्शन: “हेटर्स, अब आप कहां हैं?”

कमेंट सेक्शन में तुरंत रिएक्शन आने लगे। एक फैन ने लिखा, “आपने जो कुछ भी कहा वह सच निकला, तान्या।” दूसरे ने कमेंट किया, “यह देखने में मज़ेदार है। अब मुझे बताओ कि यह फेक है या AI!”

दूसरों ने उनकी बुराई करने वालों पर निशाना साधते हुए पूछा, “हेटर्स अब कहां हैं?” और “तान्या सच में बहुत अमीर हैं—इसमें कोई शक नहीं कि वे चली गई हैं।”

बिग बॉस का वह पल जिससे यह सब शुरू हुआ

बिग बॉस 19 के दौरान, वरुण धवन, जान्हवी कपूर और मनीष पॉल वीकेंड का वार में आए थे। मनीष ने मज़ाक में तान्या से पूछा कि क्या वह फ़िल्में देखने के लिए पूरा थिएटर बुक करती हैं या अपने गार्डन में प्रोजेक्टर लगाती हैं। तान्या ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि वह दोनों करती हैं।

यहाँ तक कि होस्ट सलमान खान ने भी मज़ाक में कहा कि उन्हें इंडिया के सारे थिएटर खरीद लेने चाहिए—सिर्फ़ अपनी फ़िल्मों के लिए। तान्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और वही वादा किया।

वीडियो वायरल हो गया

अब जब तान्या ने अपने ग्वालियर वाले घर के विज़ुअल्स शेयर किए हैं, तो कई लोगों का मानना ​​है कि उन्होंने आखिरकार अपनी बात साबित कर दी है। वीडियो वायरल हो गया है, और फ़ैन्स इसे उन लोगों के लिए एक करारा जवाब कह रहे हैं जिन्होंने कभी उनके दावों पर सवाल उठाए थे।