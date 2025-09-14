Bigg Boss 19: मुंबई एयरपोर्ट पर तान्या मित्तल के कथित बॉयफ्रेंड बलराज गिरफ्तार, गंभीर आरोपों से मचा हंगामा

Bigg Boss 19, आज समाज, मुंबई: बिग बॉस 19 शुरू से ही सुर्खियों में बना हुआ है, जहाँ प्रतियोगी घर के अंदर और बाहर खूब ड्रामा कर रहे हैं। इस सीज़न की सबसे चर्चित प्रतियोगियों में से एक तान्या मित्तल हैं, जिन्होंने पहले दिन से ही अपनी आलीशान जीवनशैली का प्रदर्शन करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।

उन्होंने दावा किया कि उनके पास 150 बॉडीगार्ड हैं और यहाँ तक कि उनके पास सिर्फ़ कपड़ों से भरा एक अलग कमरा भी है। स्वाभाविक रूप से, उनके बेबाक बयानों और तेवरों ने प्रशंसकों को उनकी हर हरकत के बारे में चर्चा में रखा है।

लेकिन अब, सुर्खियाँ तान्या के कथित पूर्व बॉयफ्रेंड बलराज सिंह पर आ गई हैं, जिन्हें कथित तौर पर मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया है रिपोर्ट के अनुसार, बलराज को हिरासत में ले लिया गया है, हालाँकि उनकी गिरफ्तारी का शुरुआती कारण स्पष्ट नहीं था। इस अप्रत्याशित मोड़ ने प्रशंसकों और नेटिज़न्स को हैरान कर दिया है, जिससे ऑनलाइन अटकलों का दौर शुरू हो गया है।

जानें क्या है मामला

चर्चाओं को और बढ़ाते हुए, कहा जा रहा है कि अभिनेत्री ज़ोया खान, जिन्होंने पहले बलराज के साथ रिश्ते में होने का दावा किया था, ने उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप भी शेयर की, जिसमें बलराज कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते सुने जा सकते हैं। ज़ोया ने एक इंस्टाग्राम वीडियो में आगे पुष्टि की कि उन्होंने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, जिससे मामला और गहरा सकता है।

आरोप से उन पर होगी कड़ी जांच

बाद में एक और रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गोरेगांव पश्चिम पुलिस ने पुष्टि की है कि बलराज की गिरफ्तारी एक विशेष समुदाय के खिलाफ उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ी थी। इस गंभीर आरोप ने उन्हें कड़ी जांच के दायरे में ला दिया है और एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है।

बिग बॉस 19 पहले से ही ड्रामा और अप्रत्याशित मोड़ के लिए जाना जाता है, एक प्रतियोगी के निजी जीवन से जुड़े इस वास्तविक विवाद ने शो की कहानी में एक और सनसनीखेज परत जोड़ दी है। प्रशंसक अब यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि तान्या मित्तल अपने कथित पूर्व प्रेमी से जुड़े इस चौंकाने वाले घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं।