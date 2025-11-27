Bigg Boss 19: तान्या मित्तल पर फिर टूटा सितम! थप्पड़ के बाद अब टास्क में पड़ा लकड़ी का फट्टा

Bigg Boss 19: जैसे-जैसे बिग बॉस 19 अपने ग्रैंड फिनाले के करीब आ रहा है, घर के अंदर मुकाबला और ड्रामा भी बढ़ गया है। लेटेस्ट एपिसोड में, कंटेस्टेंट्स ने ज़रूरी ‘टिकट टू फिनाले’ टास्क में मुकाबला किया, जिसमें अशनूर कौर, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना और प्रणित मोरे मज़बूत दावेदार बनकर उभरे।

हालांकि, जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा, वह तान्या मित्तल से जुड़ी एक और चौंकाने वाली घटना थी, जो एक बार फिर विवाद के बीच में आ गईं।

तान्या मित्तल और अशनूर कौर के बीच झड़प

From the promo, Ashnoor is clearly seen throwing a plank at Tanya and it looks intentional 😳. Let’s wait for the episode for clarity. pic.twitter.com/GD7Y4qwJvE — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 26, 2025

हाल ही में रिलीज़ हुआ प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें टास्क के दौरान एक गरमागरम पल दिखाया गया है। जब अशनूर कौर चैलेंज कर रही थीं, तो तान्या मित्तल बार-बार उनका ध्यान भटकाती दिखीं। अचानक गुस्से में, अशनूर को टास्क में इस्तेमाल किया गया लकड़ी का तख्ता तान्या पर फेंकते हुए देखा गया, जिससे वह कुछ पलों के लिए हैरान रह गईं।

जब तान्या ने उनके एक्शन पर सवाल उठाया, तो अशनूर ने अजीब एक्सप्रेशन के साथ थोड़ी देर के लिए माफी मांगी और फिर उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया—जिससे दोनों के बीच टेंशन और बढ़ गई।

पहले दिन से ही दुश्मनी

तान्या और अशनूर के बीच अनबन शो की शुरुआत से ही साफ दिख रही है। पहले, तान्या पर अशनूर की बॉडी-शेमिंग करने का आरोप लगा था। अब, टास्क के दौरान अशनूर के अग्रेसिव मूव ने दर्शकों के बीच नया गुस्सा भड़का दिया है।

अब सभी की निगाहें वीकेंड का वार पर हैं, जहां फैंस यह देखने के लिए बेताब हैं कि क्या होस्ट सलमान खान इस घटना पर बात करेंगे और सख्त एक्शन लेंगे।

मालती चाहर के साथ पहले का थप्पड़ विवाद

यह पहली बार नहीं है जब तान्या मित्तल को मारपीट में घसीटा गया है। पिछले नॉमिनेशन टास्क के दौरान, कंटेस्टेंट्स को घर के सदस्यों के चेहरे पर इंक लगाकर उन्हें नॉमिनेट करना था। खबर है कि तान्या ने मालती चाहर के होंठों पर इंक लगा दी, जिससे मालती इतनी गुस्सा हो गईं कि उन्होंने तान्या को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा लिया। हालांकि तान्या समय रहते झुक गईं और मार खाने से बच गईं, लेकिन बाद में उन्होंने मालती पर हाथ उठाने के लिए उसे बुरा-भला कहा और कहा कि यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है।

पूरा घर नॉमिनेटेड

अफरा-तफरी वाले नॉमिनेशन टास्क के बाद, इस हफ़्ते सभी कंटेस्टेंट्स को घर से बाहर निकलने के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिससे घर के अंदर और दबाव बढ़ गया है।

बार-बार होने वाली झड़पों, मारपीट और बढ़ते विवादों के साथ, बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल का सफ़र पहले से कहीं ज़्यादा उथल-पुथल भरा लग रहा है—और आने वाले एपिसोड और भी धमाकेदार पलों का वादा करते हैं।