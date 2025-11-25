Bigg Boss 19: टिकट टू फिनाले की रेस में उतरे चौंकाने वाले नाम, फैंस भी रह गए दंग

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 अपने ग्रैंड फिनाले के करीब आ रहा है, और फैंस के बीच एक्साइटमेंट अपने चरम पर है। सलमान खान के 19वें सीजन के विनर का ताज पहनाने में बस थोड़ा ही समय बचा है, ऐसे में घर के अंदर हर कदम बहुत ज़रूरी हो गया है। अब, जिसका बहुत इंतज़ार था वह टिकट टू फिनाले टास्क हो गया है — और कंटेस्टेंट की लिस्ट ने सभी को हैरान कर दिया है।

टिकट टू फिनाले टास्क

BBTak ने हाल ही में अपने X हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन कंटेस्टेंट के बारे में बताया गया है जिन्होंने टिकट टू फिनाले के कंटेस्टेंट के तौर पर अपनी जगह पक्की कर ली है। अपडेट के मुताबिक, अशनूर कौर, प्रणीत मोरे, गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट इस रेस में चार कंटेस्टेंट हैं।

लेकिन ट्विस्ट?

अशनूर के नाम ने सभी को हैरान कर दिया है। सलमान खान ने खुद पहले कहा था कि अशनूर का गेम ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस नहीं कर रहा था — जिससे उनका अचानक फिनाले-रेस में कूदना दर्शकों के लिए काफी चौंकाने वाला था।

टॉप 3 में कौन पहुंचेगा?

फैंस अब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर टॉप 3 में कौन जगह बनाएगा। कॉम्पिटिशन और तेज़ हो गया है, और फिनाले के पास आते ही हर कंटेस्टेंट सावधानी से खेल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है — इस साल बिग बॉस 19 की ट्रॉफी कौन उठाएगा?

ग्रैंड फिनाले बस कुछ ही दिन दूर

काउंटडाउन ऑफिशियली शुरू हो गया है। बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को है, और दर्शक सीजन के एक ज़बरदस्त अंत के लिए तैयार हो रहे हैं। सिर्फ़ आठ कंटेस्टेंट बचे हैं — फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, मालती, अशनूर, अमल मलिक, शाहबाज़, तान्या और प्रणीत मोरे — लड़ाई पहले से कहीं ज़्यादा कड़ी है। हाल ही में, कुनिका को बाहर कर दिया गया, जिससे कॉम्पिटिशन और कड़ा हो गया और बाकी कंटेस्टेंट सर्वाइवल मोड में आ गए।