Big Boss 19: कैप्टेंसी टास्क में स्पेशल पावर ने हिला दिया पलड़ा, ये कंटेस्टेंट हुआ रेस से बाहर

By
Mohit Saini
-
0
33
Big Boss 19: कैप्टेंसी टास्क में स्पेशल पावर ने हिला दिया पलड़ा, ये कंटेस्टेंट हुआ रेस से बाहर
Big Boss 19: कैप्टेंसी टास्क में स्पेशल पावर ने हिला दिया पलड़ा

Big Boss 19, (आज समाज), नई दिल्ली: सुपरस्टार सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस सीज़न 19 इस रविवार से शुरू हो गया है और दूसरे एपिसोड से ही ड्रामा शुरू हो गया है। घर के अंदर पहला कैप्टेंसी टास्क सरप्राइज, ट्विस्ट और तीखी प्रतिस्पर्धा से भरपूर रहा।

इस टास्क में, बिग बॉस 19 के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक को कैप्टेंसी की दौड़ से बाहर कर दिया गया। यह फैसला एक घरवाले ने लिया, जिसे बिग बॉस ने चुपके से एक खास पावर दी थी। जानिए क्या हुआ।

कैप्टेंसी का टिकट छिन गया

घर का कैप्टन बनना हर कंटेस्टेंट का सपना होता है, क्योंकि इससे उसे घर के बाकी सदस्यों पर अधिकार और बिग बॉस से कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं। सीज़न के पहले कैप्टेंसी टास्क में, कंटेस्टेंट्स को गार्डन एरिया के अंदर चार हाउस सेटअप में रखा गया था।

पहले राउंड में, नर्सरी राइम्स और एक बच्चे की हँसी बजाई गई, और घरवालों को तब तक नाचते रहना था जब तक संगीत बंद न हो जाए। जैसे ही संगीत बंद हुआ, उन्हें जल्दी से अंदर जाना था। लेकिन ट्विस्ट यह था कि फरहाना भट्ट, जो छुपकर कमरे से सब देख रही थीं, के पास कप्तानी की दौड़ से एक प्रतियोगी को बाहर करने की शक्ति थी। इस लाभ का उपयोग करते हुए, उन्होंने बसीर अली को घर का पहला कप्तान बनने से रोक दिया।

हालांकि, बाद में बिग बॉस ने बसीर अली को टास्क का संचालक नियुक्त किया। अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बसीर ने मृदुल तिवारी और अमाल मलिक को खेल से बाहर कर दिया। इसका मतलब था कि बसीर, मृदुल और अमाल का बिग बॉस 19 का पहला कप्तान बनने का सपना वहीं टूट गया।

सात प्रतियोगी पहले ही नामांकित

शो अभी शुरू ही हुआ है, फिर भी सात घरवालों पर घर से बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। नामांकित लोगों में गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, जीशान कादरी, अभिषेक बजाज, नीलम गिरी, तान्या मित्तल और नतालिया जानोसजेक शामिल हैं।

 