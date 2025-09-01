Bigg Boss 19 : चौंकाने वाला ट्विस्ट! सिर्फ 2 दिन में कुनिका की कैप्टेंसी गई, सलमान खान ने बदल दिया खेल

Bigg Boss 19 (आज समाज), नई दिल्ली: बिग बॉस का 19वां सीज़न अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन एक हफ़्ते के अंदर ही घर ड्रामा, लड़ाई-झगड़ों और तीखी बहसों से गुलज़ार हो गया है। इस पूरे हंगामे के बीच, एक चौंकाने वाले मोड़ ने घर को हिलाकर रख दिया है। कुनिका सदानंद से कप्तानी मिलने के दो दिन बाद ही छीन ली गई। और इतना ही नहीं, सलमान खान ने वीकेंड का वार में प्रतियोगियों को एक अप्रत्याशित सरप्राइज दिया है।

कुनिका की कप्तानी क्यों छीनी गई?

लाइव फीड के अनुसार, बिग बॉस का घर पिछले कुछ दिनों से लगातार झगड़ों और तनाव से भरा हुआ है। कप्तान होने के नाते कुनिका इस अराजकता को प्रभावी ढंग से संभालने में नाकाम रहीं। इसके बाद बिग बॉस ने घरवालों को दो विकल्प दिए—या तो कुनिका को कप्तान बनाए रखें या फिर इम्युनिटी चुनें। ज़्यादातर प्रतियोगियों ने उनके खिलाफ वोट दिया और उनके नेतृत्व की बजाय इम्युनिटी को तरजीह दी। नतीजतन, कुनिका ने अपनी कप्तानी खो दी, और घर में जल्द ही एक नया कप्तान देखने को मिलेगा।

एलिमिनेशन ट्विस्ट – घर से कोई नहीं जाएगा!

पहले ही हफ़्ते में, सात प्रतियोगी घर से बाहर होने के लिए नामांकित हुए थे—नीलम गिरी, तान्या मित्तल, अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, ज़ीशान कादरी, प्रणित मोरे और नतालिया जानोसज़ेक। सभी को उम्मीद थी कि इनमें से कोई एक घर से बाहर हो जाएगा। हालाँकि, सलमान खान ने यह घोषणा करके घरवालों को चौंका दिया कि इस हफ़्ते कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। इस ट्विस्ट ने न केवल प्रतियोगियों को राहत दी, बल्कि आगे एक बड़े नाटक के लिए मंच भी तैयार कर दिया।

सलमान खान की तान्या मित्तल को सलाह

वीकेंड का वार के दौरान, सलमान खान ने तान्या मित्तल को फटकार लगाई, जब घरवालों ने दावा किया कि वह खुद को दूसरों से “श्रेष्ठ” समझती हैं। तान्या ने अपना बचाव किया, जबकि सलमान ने उन्हें ज़मीन से जुड़े रहने और खुद को श्रेष्ठ दिखाने से बचने की सलाह दी। उनकी कड़ी सलाह से तान्या काफ़ी हिल गईं।

खाने को लेकर झगड़ा!

रविवार के एपिसोड में गायक अमल मलिक और अभिनेता अभिषेक बजाज के बीच भी तीखी बहस देखने को मिली। झगड़ा तब शुरू हुआ जब अभिषेक बिस्तर पर खाना लेकर आए, जिसका अमलमल्लिक ने कड़ा विरोध किया। अभिषेक ने उन्हें याद दिलाया, “यह बिस्तर सोने के लिए है, खाने के लिए नहीं।” इसके बाद ज़ोरदार बहस हुई, जिससे पता चला कि घर के अंदर गुस्सा कितना नाज़ुक है।

भोजपुरी अभिनेत्री नीलम गिरी रो पड़ीं

झगड़ों के बीच, भोजपुरी स्टार नीलम गिरी फूट-फूट कर रो पड़ीं। उन्होंने साथी प्रतियोगियों नगमा, आशनूर और अभिषेक पर उन्हें नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाया, जिससे वह खुद को अकेला महसूस कर रही हैं। दूसरी ओर, अवेज़ दरबार ने संकेत दिया कि अभिषेक और नेहल के बीच रोमांस पनप रहा है, जिससे ड्रामा से भरे घर में उत्सुकता का माहौल बन गया।