Bigg Boss 19 Shocker: घर में घुसा जहरीला सांप, कंटेस्टेंट डर गए, ऐसे पकड़ा गया

Bigg Boss 19 Shocker: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 के घर के अंदर एक खौफनाक घटना देखने को मिली। बेडरूम एरिया में एक सांप देखा गया, जिससे कंटेस्टेंट सदमे और डर में आ गए।

बिग बॉस ताज़ा खबर के मुताबिक, अभिनेता गौरव खन्ना ने सबसे पहले इस सांप को रेंगते हुए देखा। जैसे ही यह खबर घर में फैली, घरवालों में दहशत फैल गई। बिग बॉस ने तुरंत सभी कंटेस्टेंट्स को अपनी सुरक्षा के लिए गार्डन एरिया में जाने का निर्देश दिया।

सांप को पकड़कर एक बोतल में सुरक्षित बंद करने में कामयाब

इस अफरा-तफरी के बीच, कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी का परिचय दिया। वह सांप को पकड़कर एक बोतल में सुरक्षित बंद करने में कामयाब रहे, जिससे घरवालों को कोई नुकसान नहीं हुआ। शुक्र है कि घटना के बाद सभी कंटेस्टेंट सुरक्षित और सुरक्षित हैं।

बिग बॉस के घर के अंदर सांप पहली बार नहीं

दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब बिग बॉस के घर के अंदर सांप के होने की खबर आई हो। इससे पहले, परिसर के अंदर एक साँप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालाँकि, बाद में निर्माताओं ने इसे फर्जी बताते हुए प्रशंसकों को आश्वस्त किया कि प्रतियोगी सुरक्षित हैं।

अभी तक, बिग बॉस के निर्माताओं ने इस नवीनतम साँप मुठभेड़ के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।इस बीच, घर के अंदर तनाव जारी है क्योंकि इस हफ्ते आठ प्रतियोगी एलिमिनेशन के लिए नामांकित हैं – आशनूर कौर, नेहल चुडासमा, अमाल मलिक, कुनिका सदानंद, नीलम गिरी, तान्या मित्तल, प्रणित मोरे और जीशान कादरी।